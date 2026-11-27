OWCは、Amazon.co.jpで開催されるAmazonブラックフライデーおよびブラックフライデー先行セールにあわせ、対象製品30アイテムを通常価格から10％〜26％OFFで販売する。



先行セールは11月27日から11月29日23時59分まで、ブラックフライデーは11月30日0時から12月7日23時59分までとなる。対象はメモリーカード、ストレージエンクロージャー、ドッキングステーションなどで、販売はAmazon.co.jp上で行う。セール価格での販売は在庫がなくなり次第終了となるという。

今回のセールでは、OWCの幅広いストレージ系・接続系製品がそろう点が見どころだ。MacやPC環境の拡張に役立つストレージエンクロージャー、複数機器をまとめて接続できるドッキングステーション、撮影データの持ち運びや保存に使えるメモリーカードなどが対象となる。さらに、Thunderbolt 5製品はポイントDEALにも参加しており、通常1％のAmazonポイントがセール期間中は15％になる。

加えて、Amazonの「ブランド・ミッション」キャンペーンも実施される。期間中に3つのミッションをクリアすると、Amazonポイント1000ポイントが付与される内容だ。ミッションは、OWC製品の購入とレビュー投稿、別のOWC製品の購入とレビュー投稿、OWCの「出品者評価」の実施で構成される。開催期間は12月4日23時59分までで、ブラックフライデー本体の終了日とは異なるため注意が必要だ。対象製品と条件は、Amazon.co.jp内のミッションカードや特設会場で確認できる。