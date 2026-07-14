2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第5回
Kindle買うなら、コレか!? 旧機種のPaperwhite＆Colorsoftが安い！ 最新モデルにこだわらないなら買い
2026年11月27日 00時40分更新
Amazonの大型セールと言えば、Amazon製デバイス。Amazonブラックフライデーでも、もちろんセール品の対象になってます！
本記事で注目したのは、反射型ディスプレーで目に優しいE Inkパネルが採用された「Amazon Kindle」シリーズ。特にお買い得なのが、発売されたばかりの2026年モデルより、1世代前のモデルなんです！
Kindle電子書籍リーダーの1世代前のモデルが大幅割引
最新モデルにこだわらないなら買いでしょう
まず、7型ディスプレーのKindle Paperwhiteが25％オフの2万980円に。機能的にそこまで大きく変わらない2026年モデルが3万9980円なので買いではないかと。
カラーE InkのKindle Colorsoftは29％オフの2万7980円。こちらも最新モデルは5万1980円なので、価格差大。旧世代だからこそ買いになっている両モデル。狙い頃ではないでしょうか！
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