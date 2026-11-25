従来のリチウムイオン電池と同等サイズで安全性を向上

エレコムは11月25日、発火リスクを抑える新構造を採用した「Next Li＋（ネクストリチウムイオン）」モバイルバッテリーを発表した。12月より順次発売予定で、市場想定価格は5980円。

「Next Li＋」は、持ち運びやすい薄型・軽量サイズを維持しながら、日常携行時の安全性を高めた点が最大の特長。落下や過熱による内部短絡（ショート）や急激な発熱・発火のリスクを抑え、移動中や外出先でも気兼ねなく安全に持ち歩ける設計を採用した。

セラミックコーティングと不燃性添加剤で発火を抑制

安全性を引き上げる要素として、電極間の接触を防ぐ「セラミックコーティング」、熱安定性を高める「不燃性添加剤の配合」、高温時でも収縮・変形しにくい「新素材セパレーター」の3重の構造を採用。

さらに、本体の温度を監視・制御する「Thermal Protection」や、異常を検知して動作を自動停止する多重保護機能を搭載する。

充放電回数に応じてLEDの色が変わり、劣化状態や買い替え時期の目安を一目で把握できる「Health Monitor」機能を備えるほか、約1000回の充放電に対応する長寿命設計も魅力。

なお、11月25日11時から、エレコムダイレクトショップで数量限定の特別価格、4980円で販売するキャンペーンも実施される。

・キャンペーン期間：11月25日（水）11時～12月31日（木）23時59分まで

※数量に上限あり。無くなり次第終了

・予約販売時価格：4980円

・クーポンコード：TX96JQ79

主な仕様は以下の通り。

・電池定格容量：3.7V/5000mAh（18.5Wh）

・コネクター形状（電源入力側）USB Type-C×1

・コネクター形状（電源出力側）USB Type-C×1、USB Type-A×1

・最大出力：USB Type-C：最大22.5W（PPS最大20W）

USB Type-A：最大22.5W（2ポート合計最大15W：5V/3A）

・サイズ：約69.6（W）×10.6（D）×106.1（H）mm

・重量：約110g

・カラーバリエーション：ブラック、ホワイト、しろちゃん、

アイスブルー、ミントグリーン、パウダーピンク

・市場想定価格：5980円