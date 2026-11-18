エレコムは2026年11月18日、PCから離して自由に設置できるパスキー対応の独立型Bluetooth指紋認証リーダー「CR-FI50BBK」を発表した。11月下旬発売予定で、市場想定価格は9980円。

認証ユニットを物理的に「持ち出せる」

「CR-FI50BBK」の最大の強みは、Bluetooth接続の採用により指紋認証ユニット自体を手軽に持ち出せること。離席時や外出時に本体をポケットなどに入れて持ち出せば、第三者によるPCの不正操作やログインをシャットアウトできる。

セキュリティ方式は、読み取った生体情報をPC側へ送らずデバイス内部で暗号化・照合する「MoC（Match-on-Chip）」。さらに、通常のWindows環境から生体認証処理を分離する「Windows Hello Enhanced Sign-in Security（ESS）」に対応し、通信の偽造や盗聴を防ぐプロトコル「SDCP」もサポート。

センサー部は360度どの向きからでも読み取りが可能で、他人受入率0.001％以下、本人拒否率1.7％以下の高精度を誇る。Windows Helloのサインインだけでなく、金融機関や各種クラウドサービスで普及が進むパスキー認証にも対応する。

マグネット内蔵でスチールデスクに吸着

本体裏面には固定用マグネットを内蔵。スチール製のデスク天板裏や引き出し、棚のフレームなどに直接貼り付けられるため、作業スペースを圧迫しない。また、付属の固定補助プレート（両面テープ付き）を使えば、木製デスクや壁面など金属以外の場所でも好みの位置に固定できる。

「CR-FI50BBK」は、最大2台のPCと接続できるマルチペアリングに対応。底面のボタンを押すだけで接続先を切り替えられる。指紋データは最大10件まで登録可能。

リチウムイオンバッテリーを内蔵し、付属のケーブル（USB-A to USB Type-C）でPCやUSB充電器から充電できる。無操作時に移行する省電力モードも備え、満充電から最長約1ヵ月間利用可能だ。

おもな仕様

・コネクター形状：USB Type-C

・インターフェース：USB 2.0

・Bluetooth：Bluetooth Low Energy

・対応OS：Windows 11

・対応プロファイル：HOGP（HID Over GATT Profile）

・電波到達距離：最長約10m（※利用状況により異なる）

・接続先切り替え機能：○（2台）

・指紋センサー：静電容量方式タッチセンサー

・解像度：508DPI

・他人受入率（FAR）：0.001％以下

・本人拒否率（FRR）：1.7％以下

・認証方式：MoC（Match-on-Chip）方式

・登録データ数：10件（※10個の指紋が登録可能）

・駆動時間：最長約1ヵ月（※利用状況により異なる）

・サイズ･重量：約37（W）×37（D）×15（H）mm/約50g