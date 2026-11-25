エレコムは11月25日、国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2027」において、半固体リチウムイオン モバイルバッテリーとMAGKEEP 7in1 ドッキングステーションの2製品が部門賞を受賞したと発表した。



受賞対象は、ライフスタイル分科会 モバイルバッテリー（20000mAh以上）部門の「半固体リチウムイオン モバイルバッテリー(20,000mAh/67W)」と、ライフスタイル分科会 スマートフォン・PC関連アクセサリー（データ関連）部門の「MAGKEEP 7in1 ドッキングステーション(スマホ対応/5Gbps)」だ。

半固体リチウムイオン モバイルバッテリーは、半固体リチウムイオン電池の採用により、猛暑や極寒といった過酷な環境でも使いやすい高い安全性と長寿命を両立したモデルだ。容量は20,000mAh、最大出力は67Wで、外出先でもノートパソコンまで充電できる高出力設計となる。残量は1%単位で表示されるため、充電計画を立てやすい点も特徴だ。

MAGKEEP 7in1 ドッキングステーションは、マグネットを搭載し、付属のマグネットリングでノートパソコンの背面などに固定できる点が強みだ。固定したまま移動しやすく、持ち運び時にかさばりにくい。スマートフォンにも取り付けられるため、撮影データの保存やHDMI接続による大画面出力もスムーズに行える。5Gbps対応のデータ転送機能を備え、複数の周辺機器を効率よくまとめたいユーザーに向くとしている。

「VGP」は1987年に始まった国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワードで、評論家や有力販売店の投票によって選定される。映像音響製品からピュアオーディオ製品、イヤホン、スマートフォン、PC、ゲーミングアイテム、ウェアラブルデバイスまで幅広いジャンルを横断して審査するため、受賞は製品力の高さを示す指標といえる。エレコムの2製品は、モバイル用途の安心感と、デバイス拡張の利便性をそれぞれ訴求する存在として注目を集めそうだ。