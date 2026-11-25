エレコムは、USB 10Gbps対応でUSB Power DeliveryとHDMI映像出力を備えた薄型ドッキングステーション2モデルを発売した。



製品名は5in1モデル「DST-053BPESV」と6in1モデル「DST-060BPESV」で、価格はそれぞれ2,490円、2,890円だ。

両モデルは、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットにケーブル1本で接続し、USBポートの拡張や映像出力、充電をまとめて扱えるドッキングステーションだ。5in1モデルはUSB-Aポート×3構成で、うち1基がUSB 10Gbps対応だ。



6in1モデルはUSB-A×2、USB Type-C×2の計4ポートをすべてUSB 10Gbps対応とし、用途に応じて選べる点が特徴だ。厚さは5in1モデルがおよそ12mm、6in1モデルがおよそ10mmで、いずれも持ち運びやすいスリム設計だ。

通信面ではUSB 10Gbps対応により、大容量データの転送を高速化する。HDMIポートは最大4K/60Hz出力に対応し、外部モニターやプロジェクターへ高精細映像を表示できる。さらにUSB Power Delivery対応の充電専用ポートを搭載し、最大入力100Wでノートパソコンやタブレットの給電に対応する。なお、本体消費分を差し引くため最大出力は85Wとなり、85W給電には100W出力のAC充電器が別途必要だ。

筐体にはアルミ素材を採用し、放熱性と耐ノイズ性に配慮した。ケーブルは紛失しにくい直付けタイプで、長さはおよそ0.17m。5in1モデルの外形寸法はおよそ幅106×奥行き34×高さ12mm、重量はおよそ66.5g。6in1モデルの外形寸法はおよそ幅113×奥行き28×高さ10mm、重量はおよそ49gだ。