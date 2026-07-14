PCと同様に価格上昇が著しいスマートフォン。特にハイエンド機は当面買えないな……と思っていたら、Amazonブラックフライデーで、Galaxyシリーズの最高峰モデルが大幅割引！ 折りたたみ機の「Galaxy Z Fold 8 Ultra」と「Galaxy S26 Ultra」がともに15％オフで登場だ。

最新＆最高峰の折りたたみスマホが15％オフ！

Galaxy Z Fold8 Ultraについては、以下の記事を参照いただきたいが（「これならiPhoneの折りたたみにも（多分）勝てる「Galaxy Z Fold8 Ultra」を実際にテストする」）、従来のGalaxy Z Foldシリーズの正当進化モデルで、開くと正方形に近く、閉じると縦長の従来型スマホに近いスタイルが特徴。厚みはわずか4.1mm！ 閉じても8.9mmと普通に使えます！ 価格は256GBモデルが25万2200円。

Galaxy S26 Ultraは今年2月に発表された従来型スマホの最高峰！ カメラも強力、ペン対応も便利！ 256GBモデルがAmazonブラックフライデーでは15％オフの20万3800円。これなら買ってもいいでしょう！