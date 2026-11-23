2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第6回
ブラックフライデーで「iPhone Air」が再びの大幅割引！ アップルの原点とも言えるシンプルデザインが美しすぎる
2026年11月27日 00時45分更新
先行セールが開始されたAmazonブラックフライデー。現時点でオトクになっているiPhoneは、この手の大型セールでは定番な感があるiPhone Airです！
アップルのデザインの原点とも言える徹底したシンプルさ
iPhone Airはカメラが1つでいいなら買いです！
iPhone Airの魅力については、別記事（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）を参照いただきたいのですが、1世代前にはなるものの、iPhone 17 Proと同じA19 Proを搭載し、最先端のApple Intelligence／Siri AIも利用可能なので、「カメラが1つでいいなら」オススメです。
もちろんアップルのデザインの原点とも言える徹底したシンプルさと、5.64mmの圧倒的薄さも魅力的なんですけどね。
というわけで、iPhone Airの256GBモデルはApple Storeでの価格18万9800円から23％引きの14万5900円。最新に近いiPhoneがこの価格なら買いでしょう！
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