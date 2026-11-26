27日（金）から先行セールがスタートするAmazon.co.jpの「ブラックフライデー」。話題の製品はボヤボヤしていると買い損ねます。

狙っているものがある人は早めに価格動向をチェック。特に期間が後半になると、製品の到着も遅くなってしまいます！ 油断してはいけません。

本記事ではAmazonブラックフライデーを楽しみ尽くす、とことん得するための情報を全紹介！ キャンペーン情報や注目セール品も随時更新予定なので、この記事をブクマして、買い物しまくってください。

対象者ならAmazonで1万円のギフトカード購入で1500ポイント

これは買っておかないと損なほど！

ブラックフライデーに合わせて開催中で、超オトクなので必ずチェックしてほしいのが、このキャンペーン。対象者限定ながら、Amazon上で各社のギフトカードを1万円以上購入すると1500ポイントがもらえるというものです。

対象となるギフトカードはApple、Google Play、LINE、U-NEXT、DMMなどいろいろ。まずは自分が対象者かチェックしましょう！

今こそ貯まったdポイントを使うチャンス

5000万ポイント山分けキャンペーン

ドコモのポイントサービス「dポイント」。Amazon上でアカウントとdポイントを連携しておけば、5000円以上の買い物をすると、支払い方法を問わずに1％のポイント（上限100ポイント）が付与されるのですが、ブラックフライデーはこうして貯めたdポイントを使う大チャンス。

キャンペーンに登録後、Amazonブラックフライデーの期間中の支払時にdポイントを合計200ポイント以上使うと、自動的に応募。応募者全員で5000万ポイントが山分けされます！ 使えば使うほど、応募の口数が増えて、貰えるdポイントもアップ。もちろん通常の支払い額の1％も貰えるので純粋にオトク。まずは下のボタンからエントリーしましょう！

Amazonブラックフライデーかんたん解説

Amazonの1年のうちで最大のセールが「Amazonブラックフライデー」です！ 例年以上に規模拡大。先行セールを含めると、11日間にわたって開催され、対象製品は400万点以上とのこと！

iPhoneやPC、周辺機器といったデジタルガジェットはもちろん、白物家電に生活用品、食品まで、Amazonで扱われているあらゆるジャンルの製品がセールになっているので、チェックしないと損なんです！

■いつ始まるの？

開催期間は11月30日（月）から12月7日（月）まで……なのですが、これを待っていてはいけません。先行セールは週末前の11月27日（金）0時から開始。実質ここがスタートなので、ゆっくりしているヒマはありません！

■プライム会員じゃなくても大丈夫です！

7月のプライムデーと異なり、Amazonブラックフライデーは誰でも参加可能です。ただし、プライム会員になるとお急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスとメリット大。年5900円または月600円で、↓のボタンからこの機会に加入するのは大有りでしょう。

●Amazonプライム会員の特典例

・お急ぎ便の無料利用

・動画配信「Amazonプライムビデオ」

・音楽配信「Amazonミュージック」

・無料電子書籍「プライムリーディング」

■なにはともあれ「キャンペーンにエントリー」

Amazonブラックフライデーの期間中に、合計で1万円以上の買い物をするだけで、ポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので簡単にクリア可能です！

今回はさらに2万円以上の買い物でポイントは1.5％アップ、5万円以上で2.5％アップに！ さらに対象カテゴリーの商品（コスメやヘアケア）では5.5％アップ！ 買い物すればするほどオトクになるキャンペーン。エントリーするだけなら無料なので、まずは下のボタンをポチです！

【ブラックフライデー攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」を充実させる

セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方がはるかに効率的。そして衝動買いを防げます。

できればセール前にほしい物リストを充実させておきたかったところですが、それでもやっぱり慌ててポチをするよりは、まずはリストを充実させて、その上での購入が◎です。

【ブラックフライデー攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック

「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込むのはNGです。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」の充実が攻略のカギなのです！

【ブラックフライデー攻略法その3】早く使いたいなら、早めの時期の注文が吉

セール対象のおトクな製品は、早い時期に品切れになります。ただし品切れにならなくても、もう1点注意すべきは商品の到着時期。

人手不足が深刻な昨今、倉庫や配送のスタッフには当然限界があるのか、Amazonの大規模セールでは到着時期が徐々に「当日」「翌日」から遅くなっていきます。

すぐに試したいものは早めの決断が吉ですが、逆に急ぎで必要ないものは品切れに注意しつつも、ゆっくり検討するのもありでしょう。

【ブラックフライデー攻略法その4】スマホ用Amazonアプリをインストール

iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

・iOS版（App Store）はこちら

・Android版（Google Play）はこちら

【ブラックフライデー攻略法その5】探すのが面倒なら「再び購入」から買うはセカンドベストな方法

買い物って、案外に面倒だったりします。特にAmazonブラックフライデーのようにセール品が大量あると、「どれを選べばいいんだろ？」となってしまうことも。もちろんここで「何も買わない」という選択肢もありですが、それは少々もったいない。

そんな場合は、注文履歴から「再び購入」のタブを開きましょう。ここにセール対象品があったらラッキー！ どんなクチコミより、自分自身の評価は正確ですからね！ 特にお気に入りの日常品なんかで繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えるわけです。

【目玉商品の一部をご紹介！ 今年も注目製品はiPhoneだ！】

ここからはAmazonブラックフライデーのセール対象品を紹介！ 目玉はやはりApple製品、特にiPhoneです！

まず注目製品は、1世代前ながらコズミックオレンジが根強い人気の「iPhone 17 Pro Max」から。1TBモデルがセール予定！

同じくiPhoneではiPhone Airも。実は最新のApple Intelligenceが使える強力モデル。カメラが1つでもいいなら買いです！

同じくApple製品では、最新のM5搭載MacBook Airも気になるところ。値上げが進んでいるノートPCだけに、こうしたチャンスで狙いたいです。

Amazonのセールで定番なのがAmazon製デバイス。4K対応モデルで性能も上々。年末年始にどっぷり動画に浸りたいなら、買っておきたい製品。

アイオーデータの27型4Kモニターにも注目。フルHDでは300Hz対応でPCゲームにも適してます！

Ryzen 5 6600H搭載のミニPC。仕事も十分こなせる性能を持ってます。

家族みんなが喜ぶダイソンの掃除機。セールのタイミングで買いましょう。

テレワークのおともに！ 本格コーヒーメーカーで、仕事もさらに捗ります。

スーパーで買うと、持って帰るのが面倒くさいお米も実はこういうチャンスで買いです。

Amazonセールの隠れた定番のプロテイン。この機会に大量買いだ！

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なにしろ400万点以上がセール対象なので、欲しい製品はAmazon.co.jpに山盛りあります。まずはセール会場にアクセスして、欲しい製品を必ずゲットしてください！