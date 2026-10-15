Amazonブラックフライデーで、PCパーツを探している人は多いかもですが、メモリーやSSDはやはりと言うべきか、正直なかなか難しいです……。ところがマザーボードなら、1万円以下でも複数発見！ 余ったCPUやDDR4メモリーでもう1台組んどく？

何でも高くなっているこの時代に5000～8000円で購入できる！

Socket AM4やLGA1700マザーなら、DDR4メモリーを活用可能

まずは5000円以下の製品から！ A520チップ搭載のSocket AM4対応マザーで、3000シリーズ以降のRyzenが動作可能なASUS「PRIME A520M-K」。29％オフの4977円。安すぎです。

続いては、Socket AM5マザーのASRock「A620AM-HVS」。AM5なのでDDR5メモリーが必要になってしまいますが、8000シリーズのお手頃なCPUでサクッと組みたいところ。29％オフの7480円。

インテル製CPU向けは、まだまだ現役な第12～14世代Coreシリーズが動作するLGA1700対応モデル。もちろんDDR4メモリーが使えます。H610チップ搭載のASUS「H610M-E D4」で7580円。

最後は、より高性能なB760チップ搭載のASUS「EX-B760M-V5」で8420円。DDR4対応のDIMMスロットは2基ながら、PCIe 4.0 x4対応のM.2スロットは2基、2.5GbE LANも搭載となかなか本格的なマシンが組めそう。