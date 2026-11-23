ついに先行セールが開始されたAmazonブラックフライデー。大きな注目を集めるのはやはりアップル製品。

iPhoneにAirPods、Apple Watchと欲しい物はいろいろあれど、1つ選ぶなら、高騰著しいノートパソコン。最新モデルのM5搭載MacBook Airがセール対象になっているのだから、これは買いでしょう！

最新のM5搭載MacBook Airが大幅割引！

今なら4色から選べます！

今回セール対象になっているのは、16GB＋512GBモデルでApple Storeでは22万4800円のところ、13％オフの19万4800円に。しかもセールが開始されたばかりの今なら、4色から選べます！

Macのノートが欲しかったら今がチャンス！ 欲しい色が決まっているなら、あんまり悩んでいる時間はないかも！