2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第4回
【ブラックフライデーの目玉】最新のM5搭載MacBook Airが超買い！ 20万円切りはうれしすぎ＆今なら4色から選べます
2026年11月27日 00時10分更新
ついに先行セールが開始されたAmazonブラックフライデー。大きな注目を集めるのはやはりアップル製品。
iPhoneにAirPods、Apple Watchと欲しい物はいろいろあれど、1つ選ぶなら、高騰著しいノートパソコン。最新モデルのM5搭載MacBook Airがセール対象になっているのだから、これは買いでしょう！
最新のM5搭載MacBook Airが大幅割引！
今なら4色から選べます！
今回セール対象になっているのは、16GB＋512GBモデルでApple Storeでは22万4800円のところ、13％オフの19万4800円に。しかもセールが開始されたばかりの今なら、4色から選べます！
Macのノートが欲しかったら今がチャンス！ 欲しい色が決まっているなら、あんまり悩んでいる時間はないかも！
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