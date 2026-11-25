讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は本日11月25日より、冬限定商品として、牡蠣を使用した「牡蠣たまあんかけうどん」「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」を発売します。
牡蠣が5個！ あんかけとぶっかけの2種類
「牡蠣たまあんかけうどん」はロードサイド店を中心に、「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」はショッピングセンターやテナント店を中心に登場します。
▲牡蠣たまあんかけうどん 並890円、大1080円、得1270円
牡蠣を5個使用した、玉子あんかけうどんです。
注文ごとに牡蠣と玉子あんかけ、白ねぎを一緒に煮立て、牡蠣の旨みが溶け込んだあんを、ふわふわもちもちの釜抜き麺に絡めて味わえます。
▲こく旨 牡蠣ぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円
店内で揚げた牡蠣をのせたぶっかけうどんです。牡蠣は外がサクッと、中はぷりっとした食感に仕上げています。
特製海醤だれとバター風味のマーガリンを合わせたぶっかけだしに、焼きバラ海苔、黒こしょう、レモンを添えています。
定番の鴨ねぎも「焼きたて」に進化！
また、毎冬登場する「鴨ねぎうどん」も、今年は注文ごとに合鴨肉を焼き上げる「焼き鴨ねぎうどん」として登場。ロードサイド店を中心に販売します。
▲焼き鴨ねぎうどん 並890円、大1080円、得1270円
焼き目をつけた合鴨肉と白ねぎを、甘めのかえしを合わせた白だしで仕上げた一杯。刻み柚子と三つ葉を添えています。
冬の牡蠣うどん、めちゃうまそう！
牡蠣が5個も入ったあんかけうどんとは、豪華すぎ！ 揚げ牡蠣をのせたぶっかけうどんも気になる！
ロードサイド店とショッピングセンターなどビル内の店舗で提供メニューが異なるようなので、どちらの店にもいってみたくなっちゃいます！
鴨もいいよね～！
※価格は税込み表記です。
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