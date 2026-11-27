アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第277回
コーヒー高すぎ問題にうれしい大容量！ ドトールのドリップパック100杯分が1040円引き
2026年11月27日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分」が
Amazonで25％オフ！
自宅で手軽にドリップコーヒーを楽しめる「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分」がAmazonのセールに登場しています。
参考価格4,104円のところ、25％オフの3,064円で販売中です。100杯分入りで、1杯あたり約31円。毎日コーヒーを飲む人や、自宅でのコーヒータイム用にまとめてストックしておきたい人にも注目の商品です。
「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド」の特徴
Amazon商品ページより
「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド」は、1杯分のレギュラーコーヒーを手軽に楽しめる、個包装タイプのドリップコーヒーです。
ベトナム産とコロンビア産のコーヒー豆をメインに使用し、じっくり丁寧に焙煎したブレンドコーヒー。深煎りならではの香ばしさとコクのある味わいに仕上げています。
深煎りならではの重厚なコクとビターな味わいが特徴として紹介されています。カップにセットしてお湯を注ぐと、豊かな香りが広がるといいます。
100杯分入りなので、日常的にコーヒーを飲む人にも使いやすい大容量パックです。
まとめ：毎日のコーヒーをお得にストック！
深煎りの香ばしさとコクを楽しめる「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分」。1杯ずつ手軽に淹れられるドリップタイプなので、自宅でのコーヒータイムに活用できます。
Amazonでは現在、100杯分が25％オフの3,064円で販売中。毎日飲むコーヒーのストックを補充するなら、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第276回
グルメ寒い日はやっぱりみそラーメン！「サッポロ一番」10食入りがAmazonで33％オフ
-
第275回
グルメ鴨だしの旨みをいつでも手軽に！「マルちゃん 鴨だしそば」12個が739円オフ
-
第274回
グルメお腹がすいたらビッグなシーフード！「カップヌードル ビッグ」12個がAmazonでセール中
-
第273回
グルメ松屋の冷凍うなぎが5000円引き！ ふわとろ食感の蒲焼12食セットがお買い得
-
第272回
グルメ1個あたり約129円で大盛りそば！ 「日清デカうま」12個がAmazonでセール中
-
第271回
グルメあとのせ天ぷらのサクサク感が魅力の「どん兵衛 天ぷらそば（西）」12個がセール中
-
第270回
グルメ甘くないコーヒーを常備したい人に朗報！ 「ボス ホームカフェ 無糖」が32％オフ
-
第269回
グルメ普通のどん兵衛じゃ物足りない？ 辛いもの好き注目の「辛どん兵衛」が24％オフ
-
第268回
グルメ背脂の甘みと唐辛子の辛みが決め手の「凄麺京都」が34％オフ
-
第267回
グルメ夜食にもうれしい大盛り麺90g！「デカうま わかめそば」12個セットが31％オフ
- この連載の一覧へ