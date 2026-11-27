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「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分」が

Amazonで25％オフ！

自宅で手軽にドリップコーヒーを楽しめる「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分」がAmazonのセールに登場しています。

参考価格4,104円のところ、25％オフの3,064円で販売中です。100杯分入りで、1杯あたり約31円。毎日コーヒーを飲む人や、自宅でのコーヒータイム用にまとめてストックしておきたい人にも注目の商品です。

「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド」の特徴

Amazon商品ページより

「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド」は、1杯分のレギュラーコーヒーを手軽に楽しめる、個包装タイプのドリップコーヒーです。

ベトナム産とコロンビア産のコーヒー豆をメインに使用し、じっくり丁寧に焙煎したブレンドコーヒー。深煎りならではの香ばしさとコクのある味わいに仕上げています。

深煎りならではの重厚なコクとビターな味わいが特徴として紹介されています。カップにセットしてお湯を注ぐと、豊かな香りが広がるといいます。

100杯分入りなので、日常的にコーヒーを飲む人にも使いやすい大容量パックです。

まとめ：毎日のコーヒーをお得にストック！

深煎りの香ばしさとコクを楽しめる「ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分」。1杯ずつ手軽に淹れられるドリップタイプなので、自宅でのコーヒータイムに活用できます。

Amazonでは現在、100杯分が25％オフの3,064円で販売中。毎日飲むコーヒーのストックを補充するなら、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。