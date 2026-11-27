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「サッポロ一番 みそラーメン 100g×10食」がAmazonで33％オフ！

もちっとした食感のめんと、みそ味のスープが特徴のロングセラー商品「サッポロ一番 みそラーメン 100g×10食」がAmazonのセールに登場しています。

参考価格1,469円のところ、33％オフの982円で販売中です。1食あたり約98円と、100円以下でストックできます。

「サッポロ一番 みそラーメン」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ一番 みそラーメン」は、サンヨー食品のロングセラー商品「サッポロ一番」シリーズから登場している、みそ味のインスタントラーメンです。

めんにはみそを練り込んでおり、スープとの一体感が特徴。もちっとしたしなやかな食感に仕上げています。スープにはみそをベースに、ポークエキスやかつおエキス、香辛料などを使用しています。

別添の「七味スパイス」が付いており、スープの味わいを引き締めます。どんな具材とも相性がよい味づくりで、野菜や肉など好みの具材を加えてアレンジできる商品です。

まとめ：定番みそラーメンを10食ストック！

長年親しまれている「サッポロ一番 みそラーメン 100g×10食」。そのまま食べるのはもちろん、野菜や卵などを加えてアレンジするのにも使いやすいインスタントラーメンです。

Amazonでは現在、10食入りが33％オフの982円で販売中。寒い日につい食べたくなる定番のみそラーメンを、この機会にストックしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。