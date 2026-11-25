セブン-イレブンは12月3日より、全国の店舗で「ちいかわ」とのコラボレーションフェアを順次開催します。
今回のフェアでは、作中に登場する食べ物や印象的なエピソードをイメージした全12品を展開します。
対象商品の購入で限定グッズがもらえるキャンペーンや、LINEミニアプリを使ったスタンプラリーも実施します。
ちいかわの「背徳ラーメン」やオムライスが登場！
ちいかわたちが作中で食べていた料理や、印象的なエピソードから着想を得た商品がラインアップ。オムライスや背徳ラーメンなどの食事系から、スイーツ、スムージーまでそろいます。
▲ちいかわ 三ツ星のオムライス 537円
作中でちいかわたちがプレゼントされたオムライスをイメージした商品です。三ツ星にちなんで、星形のチーズを盛り付けています。
▲ちいかわ 草むしり検定合格おめでとう！ 背徳ラーメン 496円
草むしり検定に合格したちいかわが、もくもくと食べていたラーメンをイメージしています。
食べ応えのある太麺に豚骨醤油スープを合わせ、チャーシュー、もやし、揚げ玉、背脂、にんにくを盛り付けました。付帯のシールは全3種類です。
▲ちいかわ 克服しちゃった！ ブロッコリーの森サラダ 321円
ちいかわとうさぎが作中で食べていたブロッコリーをサラダにしました。ちいかわがブロッコリーを克服したときのマヨネーズで楽しめます。
▲ちいかわ きのこクリームスープ 386円
作中でちいかわが寄生されたきのこをイメージした商品です。エリンギ、椎茸、にんじん、ブロッコリーなどの具材をクリームスープと合わせています。
▲ちいかわ 捕まっちゃった！ ハチワレのトルティーヤ巻き巻き 321円
ハチワレがトルティーヤに巻かれてしまった作中のシーンをイメージしています。
スパイスの効いたチリコンカンに、マッシュポテトと野菜を組み合わせました。ピクルスマヨネーズがアクセントのラップロールです。
▲ちいかわ モモンガの包まれオムレット 302円
ふんわりと包まれたモモンガをイメージしたスイーツです。バニラカスタードクリームとミルククリームを、しっとりとしたオムレット生地で包みました。
▲ちいかわ あくむのぐるぐるスムージー ベリーミックス 420円
ちいかわの「あくむ」のエピソードをイメージしたスムージーです。
いちご、ブルーベリー、ラズベリーの3種類のベリーに、パインとりんごを組み合わせています。スムージー取扱店舗のみで販売します。
ちいかわたちの焼印入り中華まんも
中華まんは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした4種類を展開します。もちふわ生地にキャラクターの焼印をあしらい、限定デザインの包材と敷紙で登場します。
・ちいかわのごまあんまん 160円
販売エリア：近畿を除く全国
・ちいかわのつぶあんまん 140円
販売エリア：近畿のみ
・ハチワレのチーズカレーまん 180円
販売エリア：全国
・うさぎのピザまん 170円
販売エリア：全国
さらに、コラボ商品だけでなく、レジ横で販売する中華まんや揚げ物商品の包み紙にも、ちいかわデザインが登場します。
中華まん包み紙とチキン包み紙は、12月3日より数量限定で順次展開します。店舗によって取り扱いがない場合や、デザインの切り替え時期が異なる場合があります。
カフェラテやお菓子にもコラボデザインが登場
セブンカフェのホットカフェラテには、ちいかわたちが集合した限定カップが登場します。また、ブタメンやカットよっちゃん、おかきにもコラボ商品を用意します。
▲セブンカフェ ホットカフェラテ R220円／L280円
人気のホットカフェラテが、期間限定のちいかわデザインカップで登場します。カップのデザイン切り替え時期は店舗によって異なります。
▲ちいかわ ブタメン太麺スナック とんこつ味 213円
▲ちいかわ カットよっちゃん 129円
▲ちいかわ ラッキーマヨおかき鬼辛うまカレー味 192円
こちらの3商品は、LINEミニアプリのシリアル応募キャンペーンの対象外です。
対象商品を買うと限定グッズがもらえる！
対象商品を指定の個数まとめて購入すると、セブン-イレブン限定のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施します。
シャカプニチャームやノート、チャーム、クリアファイルを用意しており、いずれも全6種類です。景品はなくなり次第終了となります。
■セブン‐イレブン限定 オリジナルシャカプニチャーム（全6種）
実施期間：12月3日10時～
内容：対象商品を2個同時購入
対象商品：チョコ11種
■セブン‐イレブン限定 オリジナルA5ノート（全6種）
実施期間：12月5日10時～
内容：対象商品を3個同時購入
対象商品：栄養ドリンク・パウチゼリー14種
■セブン‐イレブン限定 オリジナルチャーム（全6種）
実施期間：12月8日10時～
内容：対象商品を2本同時購入
対象商品：飲料5種
■セブン‐イレブン限定 オリジナルA4クリアファイル（全6種）
実施期間：12月10日10時
内容：対象商品を2個同時購入
対象商品：アイス5種
LINEミニアプリでオリジナルグッズに応募
対象商品を購入するとシリアルがもらえる「ちいかわ LINEミニアプリ シリアル応募キャンペーン」も開催します。
対象商品を一度に税込100円、または軽減税率適用の場合は税抜90円購入するごとに1シリアルを獲得できます。会計時にセブン-イレブンアプリを提示すると、もらえるシリアルが2倍になります。
集めたシリアルを使って応募すると、抽選で「ちいかわ モモンガの包まれブランケット＆クッション」や「ちいかわ バス＆フェイスタオルセット」、セブン-イレブンで使える1000円分のQUOカードPayが当たります。
また、1シリアルで応募できるデジタルフォトフレームは、全5種類から1種類を選べます。
実施期間は12月3日～18日、応募締切は12月27日です。参加にはセブン-イレブン・ジャパンのLINE公式アカウントを友だち追加し、認証する必要があります。
コラボくじや限定雑貨も登場
12月12日からは、ハズレなしの「エニマイくじ」を全国で順次発売します。価格は950円です。
また、セブン-イレブンとちいかわの限定アイテムも、第1弾と第2弾に分けて発売します。第1弾は12月3日から「中華まん袋風ポーチ」や「ステンレスタンブラー」2種類、第2弾は12月18日から「カフェカップポーチ」や「中華まん風収納ケース付きオリジナルエコバッグ」を順次展開します。
【第1弾】12月3日～順次発売予定
▲左：ちいかわ 中華まん袋風ポーチ 1650円
中央：ちいかわ ステンレスタンブラー カフェカップver.、右：ちいかわ ステンレスタンブラー ペールトーンver. 各 2420円
【第2弾】12月18日～順次発売予定
▲左：ちいかわ カフェカップポーチ 2640円
右：ちいかわ 中華まん風収納ケース付きオリジナルエコバッグ 1540円
▲ちいかわ ふたつきマグカップ 3300円
申込期間：12月3日～18日
発送予定時期：2027年5月中旬～下旬頃
数量：限定各5000個
店頭予約限定の「ふたつきマグカップ」も登場。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種類から選べます。帽子部分が取り外し可能なふたになったデザインです。
ちいかわたちと冬のコンビニ時間を楽しもう！
オムライスや背徳ラーメンなど、作中の印象的な食べ物をイメージしたメニューがそろう今回のフェア。ちいかわたちと一緒に冬を楽しんでみてはいかがでしょうか!?
・開始日：2026年11月30日
・終了日：2027年1月4日
©nagano
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