セブン-イレブンは12月3日より、全国の店舗で「ちいかわ」とのコラボレーションフェアを順次開催します。

今回のフェアでは、作中に登場する食べ物や印象的なエピソードをイメージした全12品を展開します。



対象商品の購入で限定グッズがもらえるキャンペーンや、LINEミニアプリを使ったスタンプラリーも実施します。

ちいかわの「背徳ラーメン」やオムライスが登場！

ちいかわたちが作中で食べていた料理や、印象的なエピソードから着想を得た商品がラインアップ。オムライスや背徳ラーメンなどの食事系から、スイーツ、スムージーまでそろいます。

▲ちいかわ 三ツ星のオムライス 537円

作中でちいかわたちがプレゼントされたオムライスをイメージした商品です。三ツ星にちなんで、星形のチーズを盛り付けています。

▲ちいかわ 草むしり検定合格おめでとう！ 背徳ラーメン 496円

草むしり検定に合格したちいかわが、もくもくと食べていたラーメンをイメージしています。

食べ応えのある太麺に豚骨醤油スープを合わせ、チャーシュー、もやし、揚げ玉、背脂、にんにくを盛り付けました。付帯のシールは全3種類です。

▲ちいかわ 克服しちゃった！ ブロッコリーの森サラダ 321円

ちいかわとうさぎが作中で食べていたブロッコリーをサラダにしました。ちいかわがブロッコリーを克服したときのマヨネーズで楽しめます。

▲ちいかわ きのこクリームスープ 386円

作中でちいかわが寄生されたきのこをイメージした商品です。エリンギ、椎茸、にんじん、ブロッコリーなどの具材をクリームスープと合わせています。

▲ちいかわ 捕まっちゃった！ ハチワレのトルティーヤ巻き巻き 321円

ハチワレがトルティーヤに巻かれてしまった作中のシーンをイメージしています。

スパイスの効いたチリコンカンに、マッシュポテトと野菜を組み合わせました。ピクルスマヨネーズがアクセントのラップロールです。

▲ちいかわ モモンガの包まれオムレット 302円

ふんわりと包まれたモモンガをイメージしたスイーツです。バニラカスタードクリームとミルククリームを、しっとりとしたオムレット生地で包みました。

▲ちいかわ あくむのぐるぐるスムージー ベリーミックス 420円

ちいかわの「あくむ」のエピソードをイメージしたスムージーです。

いちご、ブルーベリー、ラズベリーの3種類のベリーに、パインとりんごを組み合わせています。スムージー取扱店舗のみで販売します。

ちいかわたちの焼印入り中華まんも

中華まんは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした4種類を展開します。もちふわ生地にキャラクターの焼印をあしらい、限定デザインの包材と敷紙で登場します。

・ちいかわのごまあんまん 160円

販売エリア：近畿を除く全国

・ちいかわのつぶあんまん 140円

販売エリア：近畿のみ

・ハチワレのチーズカレーまん 180円

販売エリア：全国

・うさぎのピザまん 170円

販売エリア：全国

さらに、コラボ商品だけでなく、レジ横で販売する中華まんや揚げ物商品の包み紙にも、ちいかわデザインが登場します。

中華まん包み紙とチキン包み紙は、12月3日より数量限定で順次展開します。店舗によって取り扱いがない場合や、デザインの切り替え時期が異なる場合があります。

カフェラテやお菓子にもコラボデザインが登場

セブンカフェのホットカフェラテには、ちいかわたちが集合した限定カップが登場します。また、ブタメンやカットよっちゃん、おかきにもコラボ商品を用意します。

▲セブンカフェ ホットカフェラテ R220円／L280円

人気のホットカフェラテが、期間限定のちいかわデザインカップで登場します。カップのデザイン切り替え時期は店舗によって異なります。

▲ちいかわ ブタメン太麺スナック とんこつ味 213円

▲ちいかわ カットよっちゃん 129円

▲ちいかわ ラッキーマヨおかき鬼辛うまカレー味 192円

こちらの3商品は、LINEミニアプリのシリアル応募キャンペーンの対象外です。

対象商品を買うと限定グッズがもらえる！

対象商品を指定の個数まとめて購入すると、セブン-イレブン限定のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施します。

シャカプニチャームやノート、チャーム、クリアファイルを用意しており、いずれも全6種類です。景品はなくなり次第終了となります。

■セブン‐イレブン限定 オリジナルシャカプニチャーム（全6種）

実施期間：12月3日10時～

内容：対象商品を2個同時購入

対象商品：チョコ11種

■セブン‐イレブン限定 オリジナルA5ノート（全6種）

実施期間：12月5日10時～

内容：対象商品を3個同時購入

対象商品：栄養ドリンク・パウチゼリー14種

■セブン‐イレブン限定 オリジナルチャーム（全6種）

実施期間：12月8日10時～

内容：対象商品を2本同時購入

対象商品：飲料5種

■セブン‐イレブン限定 オリジナルA4クリアファイル（全6種）

実施期間：12月10日10時

内容：対象商品を2個同時購入

対象商品：アイス5種

LINEミニアプリでオリジナルグッズに応募

対象商品を購入するとシリアルがもらえる「ちいかわ LINEミニアプリ シリアル応募キャンペーン」も開催します。

対象商品を一度に税込100円、または軽減税率適用の場合は税抜90円購入するごとに1シリアルを獲得できます。会計時にセブン-イレブンアプリを提示すると、もらえるシリアルが2倍になります。

集めたシリアルを使って応募すると、抽選で「ちいかわ モモンガの包まれブランケット＆クッション」や「ちいかわ バス＆フェイスタオルセット」、セブン-イレブンで使える1000円分のQUOカードPayが当たります。

また、1シリアルで応募できるデジタルフォトフレームは、全5種類から1種類を選べます。

実施期間は12月3日～18日、応募締切は12月27日です。参加にはセブン-イレブン・ジャパンのLINE公式アカウントを友だち追加し、認証する必要があります。

コラボくじや限定雑貨も登場

12月12日からは、ハズレなしの「エニマイくじ」を全国で順次発売します。価格は950円です。

また、セブン-イレブンとちいかわの限定アイテムも、第1弾と第2弾に分けて発売します。第1弾は12月3日から「中華まん袋風ポーチ」や「ステンレスタンブラー」2種類、第2弾は12月18日から「カフェカップポーチ」や「中華まん風収納ケース付きオリジナルエコバッグ」を順次展開します。

【第1弾】12月3日～順次発売予定

▲左：ちいかわ 中華まん袋風ポーチ 1650円

中央：ちいかわ ステンレスタンブラー カフェカップver.、右：ちいかわ ステンレスタンブラー ペールトーンver. 各 2420円

【第2弾】12月18日～順次発売予定

▲左：ちいかわ カフェカップポーチ 2640円

右：ちいかわ 中華まん風収納ケース付きオリジナルエコバッグ 1540円

▲ちいかわ ふたつきマグカップ 3300円

申込期間：12月3日～18日

発送予定時期：2027年5月中旬～下旬頃

数量：限定各5000個

店頭予約限定の「ふたつきマグカップ」も登場。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種類から選べます。帽子部分が取り外し可能なふたになったデザインです。

ちいかわたちと冬のコンビニ時間を楽しもう！

オムライスや背徳ラーメンなど、作中の印象的な食べ物をイメージしたメニューがそろう今回のフェア。ちいかわたちと一緒に冬を楽しんでみてはいかがでしょうか!?

・開始日：2026年11月30日

・終了日：2027年1月4日

©nagano

※価格は税込み表記です。