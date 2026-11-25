ガストは11月24日～12月2日の期間、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の藤澤涼架さんが考案したコラボメニュー6品を、グッズなしの単品価格で販売します（一部店舗を除く）。
好評のミセスコラボ、グッズなしでも注文可能に！
ガストでは10月22日から、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さんが考案したコラボメニュー6品を、オリジナルグッズ付きで販売しています。
ところが、予想を上回る人気で一部店舗ではグッズが品切れとなり、料理の販売も終了していました。
そこで今回、「グッズなしでも料理を楽しみたい」という声に応え、単品販売を開始。従来のグッズ付き価格より各220円安く注文できるようになりました。
▲りょうちゃんの思い出の旨辛チゲ鍋セット
【グッズなし新価格】1429円
藤澤さんが上京当時から親しんできた「チゲ」に、豚バラ肉を合わせたメニューです。別添えのチーズソースやコチジャンで味の変化を楽しめるほか、チゲと相性のよいプルコギキンパもセットになっています。
グッズ付きでは1649円でしたが、今回はグッズなしで1429円に。
▲バジル薫る！とろ～り温玉のトマトベーコンピザ
【グッズなし新価格】1099円
全粒粉入りの自家製ピザに、ベーコン、トマトソース、ベビーリーフを合わせています。温泉卵を絡めて食べるメニューで、2～3人でのシェアにも対応します。グッズ付きでは1319円でした。
▲旨すぎチキンと野菜グリル～選べるハニーマスタードor梅ソース～
（ロゴ入りふわもちミニ食パン付き）
【グッズなし新価格】1429円
チキンとグリル野菜を一皿で楽しめるメニューです。グッズ付きでは1649円でした。
若井さんの好物である梅を使った「梅ソース」と、藤澤さんのメンバーカラーをイメージした「ハニーマスタードソース」の2種類から選べます。ロゴ入りのキューブ型ミニ食パンも付いています。
▲シャキッと梅ドレ彩りフルーツサラダ
【グッズなし新価格】989円
若井さんの好物である梅をベースにしたオリジナルドレッシングで味わうサラダです。グッズ付きでは1209円でした。
パイナップルやグレープフルーツに、刻んだカリカリ梅を合わせており、2～3人でのシェアにもおすすめだそうです。
▲宝石のような青りんごムース
【グッズなし新価格】879円
青りんごをかたどったムースの中に甘酸っぱいりんごジャムを入れ、土台には砕いた紅茶パイを重ねています。なめらかなムースに紅茶パイの食感を組み合わせたデザートです。グッズ付きでは1099円でした。
▲りょっピーのおいP アップルP（パイ）
【グッズなし新価格】989円
ガストのりんごパイに、リンゴ果汁とライムの酸味を効かせた特製りんごソースをトッピングしています。ホイップは別添えです。グッズ付きでは1209円でした。
「りょっピーのおいP アップルP」には、「ドン！ドン！りょっピー！オリジナルステッカー」が付きます。
なお、シリーズ商品は1人1品までが注文上限です。
グッズ付きメニューも販売継続
グッズ付きメニューの販売も継続していますが、店舗によって販売状況が異なります。また、ピック、敷紙、ドン！ドン！りょっピー！オリジナルステッカーは在庫がなくなり次第終了します。
人気メニューをリピートできる！
コラボメニュー6品をグッズなしの価格で楽しめるので、すでにグッズを手に入れた人も、料理をもう一度味わいたいときに利用しやすくなりました。
販売期間や店舗ごとの取り扱いを確認して、ガストでコラボメニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年12月2日
※22時～翌5時の注文には、深夜料金として10％が加算されます。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります