ガストは11月24日～12月2日の期間、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の藤澤涼架さんが考案したコラボメニュー6品を、グッズなしの単品価格で販売します（一部店舗を除く）。

好評のミセスコラボ、グッズなしでも注文可能に！

ガストでは10月22日から、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さんが考案したコラボメニュー6品を、オリジナルグッズ付きで販売しています。



ところが、予想を上回る人気で一部店舗ではグッズが品切れとなり、料理の販売も終了していました。



そこで今回、「グッズなしでも料理を楽しみたい」という声に応え、単品販売を開始。従来のグッズ付き価格より各220円安く注文できるようになりました。

▲りょうちゃんの思い出の旨辛チゲ鍋セット

【グッズなし新価格】1429円

藤澤さんが上京当時から親しんできた「チゲ」に、豚バラ肉を合わせたメニューです。別添えのチーズソースやコチジャンで味の変化を楽しめるほか、チゲと相性のよいプルコギキンパもセットになっています。



グッズ付きでは1649円でしたが、今回はグッズなしで1429円に。

▲バジル薫る！とろ～り温玉のトマトベーコンピザ

【グッズなし新価格】1099円

全粒粉入りの自家製ピザに、ベーコン、トマトソース、ベビーリーフを合わせています。温泉卵を絡めて食べるメニューで、2～3人でのシェアにも対応します。グッズ付きでは1319円でした。

▲旨すぎチキンと野菜グリル～選べるハニーマスタードor梅ソース～

（ロゴ入りふわもちミニ食パン付き）

【グッズなし新価格】1429円

チキンとグリル野菜を一皿で楽しめるメニューです。グッズ付きでは1649円でした。

若井さんの好物である梅を使った「梅ソース」と、藤澤さんのメンバーカラーをイメージした「ハニーマスタードソース」の2種類から選べます。ロゴ入りのキューブ型ミニ食パンも付いています。

▲シャキッと梅ドレ彩りフルーツサラダ

【グッズなし新価格】989円

若井さんの好物である梅をベースにしたオリジナルドレッシングで味わうサラダです。グッズ付きでは1209円でした。

パイナップルやグレープフルーツに、刻んだカリカリ梅を合わせており、2～3人でのシェアにもおすすめだそうです。

▲宝石のような青りんごムース

【グッズなし新価格】879円

青りんごをかたどったムースの中に甘酸っぱいりんごジャムを入れ、土台には砕いた紅茶パイを重ねています。なめらかなムースに紅茶パイの食感を組み合わせたデザートです。グッズ付きでは1099円でした。

▲りょっピーのおいP アップルP（パイ）

【グッズなし新価格】989円

ガストのりんごパイに、リンゴ果汁とライムの酸味を効かせた特製りんごソースをトッピングしています。ホイップは別添えです。グッズ付きでは1209円でした。

「りょっピーのおいP アップルP」には、「ドン！ドン！りょっピー！オリジナルステッカー」が付きます。

なお、シリーズ商品は1人1品までが注文上限です。

グッズ付きメニューも販売継続

グッズ付きメニューの販売も継続していますが、店舗によって販売状況が異なります。また、ピック、敷紙、ドン！ドン！りょっピー！オリジナルステッカーは在庫がなくなり次第終了します。

人気メニューをリピートできる！

コラボメニュー6品をグッズなしの価格で楽しめるので、すでにグッズを手に入れた人も、料理をもう一度味わいたいときに利用しやすくなりました。

販売期間や店舗ごとの取り扱いを確認して、ガストでコラボメニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年12月2日

※22時～翌5時の注文には、深夜料金として10％が加算されます。

※価格は税込み表記です。