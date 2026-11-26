ニラックスは11月24日～12月8日、全国の「ニラックスブッフェ」対象店舗で、45分食べ放題コース「プチブッフェ」の制限時間を60分に延長するキャンペーンを開催中です。

平日ランチ1099円で楽しめる「プチブッフェ」が

45分→60分に延長！

ニラックスブッフェで人気の「プチブッフェ」が、期間限定で15分延長。通常45分の食べ放題を、料金そのままで60分楽しめます。

平日ランチは1099円とリーズナブル。なお、平日ランチ以外の料金は店舗によって異なり、各店の公式サイトで確認できます。

「プチブッフェ」では、季節のカレー、季節のピザ、パスタ（冷製パスタ含む）、パン、うどん、ラーメンが食べ放題の対象です。

さらに、デリ・サラダが一皿付くのもうれしいポイント。短時間で手軽に食べ放題を楽しみたい人にも利用しやすいコースです。

ただし、指定メニューのみが食べ放題の対象となり、一部メニューやデザート、ドリンク、オーダーメニューは含まれません。

■開催情報

開催期間：2026年11月24日～12月8日

対象コース：プチブッフェ

内容：制限時間を通常45分から60分に延長

平日ランチ料金：1099円

平日ランチ以外の料金：店舗によって異なる

対象店舗：全国のニラックスブッフェ対象店舗

対象メニュー：季節のカレー、季節のピザ、パスタ、パン、うどん、ラーメン、デリ・サラダ一皿

15分延長でゆっくり楽しめるかも

プチブッフェでは1099円でカレーやピザ、パスタ、ラーメンまで食べ放題！ 料金を変えずに制限時間が15分延びるので、これまで45分では少し慌ただしいと感じていた人にも注目です。



以下が対象店舗です。

■対象店舗

東北

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

関東

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・グランブッフェ アリオ橋本

北陸・甲信越

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・THE BUFFET 富山大和

・グランブッフェ イオンモール高岡

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

東海

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

関西

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・グランブッフェ イオンモール伊丹

中国

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

九州

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY



・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年12月8日

※価格は税込み表記です。