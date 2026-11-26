バーミヤンは11月26日から2027年1月27日まで、「冬の極旨中華」フェアを開催します。

今回のフェアでは、自家製麺を使った豚骨醤油ラーメンをはじめ、本ずわい蟹をたっぷり使ったあんかけチャーハン、麻辣湯の新メニュー、いちごを使ったデザートなどをラインアップ。定番の人気メニューから冬向けの新作まで、幅広いメニューを楽しめます。

2種類のチャーシューを味わう「2代目バミ家」が登場！

▲豚骨醤油ラーメン_2代目バミ家（や） 1099円

バーミヤン専用に独自開発した平打ちもちもち麺を使った豚骨醤油ラーメンです。

国産鶏油が香る濃厚な豚骨醤油スープに麺を合わせ、自家製チャーシューと表面を炙った豚肩ロースの2種類をトッピング。のりや煮卵も添えています。

麻辣湯、蟹あんかけチャーハンなど冬の熱々メニューが登場

▲「小籠包入り！」紅白点心の麻辣湯 海老チーズボール付き 1351円

スパイスを効かせたシビ辛スープが特徴の麻辣湯に、サクサク食感の海老チーズボールをトッピング。スープが染み込んだ衣の食感や、チーズのまろやかなコクも楽しめる一杯です。

▲海老チーズボール（単品） 329円

サクサク食感の衣に、とろりとしたチーズを包んだ一品。海老の香ばしい風味も特徴です。

▲本ずわい蟹あんかけチャーハン 1099円

（蟹3倍 1538円）

毎年登場する冬の定番メニューが今年も登場。本ずわい蟹をトッピングしたチャーハンに、ふんわりとした卵白入りの塩あんを合わせています。

チャーハンは強火でパラッと炒め、熱々の土鍋でぐつぐつとした状態で提供します。

こちらは、本ずわい蟹を通常メニューの3倍使用したバージョンも用意されます。

▲いちご杏仁ミルク 494円

クリーミーな杏仁とフレッシュないちごを組み合わせたデザートです。132円の追加でバニラアイスをトッピングできます。

蟹3倍のチャーハンが気になる！

冬の定番「本ずわい蟹あんかけチャーハン」に、蟹3倍バージョンまで登場するとは！ バーミヤンの冬メニュー、胸アツですね。



熱々の土鍋で蟹をたっぷり楽しめるなんて、ちょっとしたごちそうではないでしょうか。寒い日にふうふうしていただきたいです！

・開始日：2026年11月26日

・終了日：2027年1月27日

※価格は税込み表記です。