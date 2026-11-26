バーミヤンは11月26日から2027年1月27日まで、「冬の極旨中華」フェアを開催します。
今回のフェアでは、自家製麺を使った豚骨醤油ラーメンをはじめ、本ずわい蟹をたっぷり使ったあんかけチャーハン、麻辣湯の新メニュー、いちごを使ったデザートなどをラインアップ。定番の人気メニューから冬向けの新作まで、幅広いメニューを楽しめます。
2種類のチャーシューを味わう「2代目バミ家」が登場！
▲豚骨醤油ラーメン_2代目バミ家（や） 1099円
バーミヤン専用に独自開発した平打ちもちもち麺を使った豚骨醤油ラーメンです。
国産鶏油が香る濃厚な豚骨醤油スープに麺を合わせ、自家製チャーシューと表面を炙った豚肩ロースの2種類をトッピング。のりや煮卵も添えています。
麻辣湯、蟹あんかけチャーハンなど冬の熱々メニューが登場
▲「小籠包入り！」紅白点心の麻辣湯 海老チーズボール付き 1351円
スパイスを効かせたシビ辛スープが特徴の麻辣湯に、サクサク食感の海老チーズボールをトッピング。スープが染み込んだ衣の食感や、チーズのまろやかなコクも楽しめる一杯です。
▲海老チーズボール（単品） 329円
サクサク食感の衣に、とろりとしたチーズを包んだ一品。海老の香ばしい風味も特徴です。
▲本ずわい蟹あんかけチャーハン 1099円
（蟹3倍 1538円）
毎年登場する冬の定番メニューが今年も登場。本ずわい蟹をトッピングしたチャーハンに、ふんわりとした卵白入りの塩あんを合わせています。
チャーハンは強火でパラッと炒め、熱々の土鍋でぐつぐつとした状態で提供します。
こちらは、本ずわい蟹を通常メニューの3倍使用したバージョンも用意されます。
▲いちご杏仁ミルク 494円
クリーミーな杏仁とフレッシュないちごを組み合わせたデザートです。132円の追加でバニラアイスをトッピングできます。
蟹3倍のチャーハンが気になる！
冬の定番「本ずわい蟹あんかけチャーハン」に、蟹3倍バージョンまで登場するとは！ バーミヤンの冬メニュー、胸アツですね。
熱々の土鍋で蟹をたっぷり楽しめるなんて、ちょっとしたごちそうではないでしょうか。寒い日にふうふうしていただきたいです！
・開始日：2026年11月26日
・終了日：2027年1月27日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります