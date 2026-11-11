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Nothing「Phone (4b)」
6万円切りの“買い”な全部入りアンドロイド発見！ 独特デザインも魅力の「Phone (4b)」を試した
2026年11月11日 18時30分更新
スマホを選ぶとき、つい性能や価格ばかりに目が行きがちですが、毎日手に持つものだからこそ、見た目にもこだわりたいところです。その点、Nothingのスマホはひと目でそれとわかる独特のデザインが魅力です。
新モデルのNothing「Phone (4b)」も、透けて見えるカメラ部分と光るバー状のLEDで、存在感ありまくりです。しかも中身は、おサイフケータイにも対応した「全部入り」のAndroidスマホなのです。しかも、価格は5万9800円！ ミドルクラスのスマホが軒並み値上がりしている今、見た目と使い勝手を両立したこの1台は、まさに「買い」と言えます。
Phone (4b)は、同社の「Phone (4a)」シリーズの兄弟モデルで、価格は8GB＋128GBモデルが5万9800円。CPUはSnapdragon 6 Gen 4、ディスプレーは6.77型の有機ELで、最大120Hzの表示に対応します。背面カメラは5000万画素のメインと超広角の2眼構成で、バッテリーは5200mAh。
日本向けにFeliCaを搭載し、eSIMにも対応しています。カラーはブラック、ホワイト、楽天モバイル限定のブルーの3色が用意されています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）透けるカメラと光るバー、Nothingらしいデザイン
2）シンプルで使いやすい「Nothing OS」
3）6万円を切る「全部入り」
購入時に確認したい2つのポイント
1）兄弟モデルとの比較が悩ましい
2）防水はIP64、水没には注意
🎬【3分で要約】Nothing「Phone (4b)」動画解説
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