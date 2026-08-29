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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第133回

NECパーソナルコンピュータ「LAVIE BM94C」

知ってます？ 最近のビジネスノートPC、軽いのに“約2日”もバッテリー持つんです。驚きの「最大50.8時間駆動」

2026年08月29日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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NECパーソナルコンピュータ「LAVIE BM94C」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　最近のノートPC、めちゃくちゃ進化してます。

　どこがって？　バッテリー駆動時間が。

　「バッテリー駆動時間が特に長いモデル」って言われて、皆さんはどれくらいのバッテリー駆動時間の長さを想像しますか？

　いきなり答えを言ってしまいますが、なんと待機時で約50.8時間、動画再生時でも約30.5時間ですよ！

　これ、めちゃくちゃすごくないですか。15時間じゃないですよ、50時間ですからね。僕はけっこう驚きましたよ。スペック表、二度見しました。「あれ……50時間？　誤植かな？」って思って。でも誤植じゃありませんでした。本当に50時間超えてます。

　使い方にもよりますが、公称値ベースの待機でおよそ丸2日、ライトな使い方なら、数日はバッテリーを充電しなくてもいい計算になります。

　処理性能の高さも、画面の綺麗さも、デザインのよさも、もちろんノートPC選びには大事なポイントですけど、バッテリー駆動時間が長いってのは、すごく大事なポイントだと僕は思います。

　どれだけ性能が良くても、バッテリーが切れてしまえば、動かないわけですから……。

次ページ：ノートPCの限界をこえた？ 軽いのに超・長時間駆動！

圧倒的なバッテリー性能と軽さを凝縮。ビジネスを止めない頼れる相棒です

　「LAVIE BM94C」は、NECパーソナルコンピュータが出した、“超”がつくほど長時間駆動が特徴の法人向けモバイルPCの最高峰モデルです。

　最新のインテルCore Ultra 7（またはインテルCore Ultra 5）を搭載し、サクサク動く快適さとバツグンの省電力をクリア。

　それでいて、その長時間駆動に似つかわしくないほどの、薄型軽量ボディを実現しています。14型の見やすい画面や、仕事に必要な各種機能を詰め込んだ僕のイチオシモデル、じっくりとそのよさを語ります。

【目次】これが私的My推しガジェット

私がLAVIE BM94Cを推す理由
1）薄さ約19mm、重量約999gで99.9Whのバッテリー性能
2）動画連続再生約30.5時間、アイドル約50.8時間というロングバッテリー
3）東レの強靭な最新軽量カーボン素材を採用

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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