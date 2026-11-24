株式会社STRACTは11月18日、AIが人に代わって買い物やEC運営を進める「エージェンティックコマース」領域において、一般消費者向けのパーソナルAIエージェント「DONDO（ドンド）」の正式発表と、EC事業者向けの運営支援AI「ureteku AI（ウレテク エーアイ）」の本格始動を発表した。あわせて、総額約12億円の資金調達を実施したことも明らかにしている。

国内のEC市場では、同じ商品でも販売されるモールやポイント還元、会員ランクなどの条件によって支払額に差が生じるケースが多い。しかし、特定のモール内に閉じたAIや汎用的なAIでは、複数のサイトをまたいで実質的な最安値を比較しきれない課題があった。一方、EC事業者側にとっても、ChatGPTなどの対話型AIに自社商品を見つけてもらうためのデータ整備や運営業務の効率化が求められる中、専門人材の不足や高額な外部ツール費用が導入の壁となっていた。こうした課題に対し、同社は買い手と売り手の双方を支援する2つのAIサービスを一体で展開する。

消費者向けの「DONDO」は、累計300万ダウンロードのAIショッピングアプリ「PLUG」の名称とアプリを一新した無料サービスだ。利用者の許可を得て取得した買い物や閲覧履歴から好みを学習し、購入すべき商品やクーポンを先回りして提案するほか、約10億件の商品データをもとに複数のECサイトを横断して実質価格の安い買い方を提示する。対応ショップではカートへの追加から配送先・支払い方法の入力まで購入手続きを代行するが、勝手に注文が確定しないよう最後の購入ボタンは利用者自身が押す仕組みとなっている。

事業者向けの「ureteku AI」は、従来提供していた「PLUG Commerce Gateway」の名称を改め機能を拡充したサービスだ。店名やURLを入力するだけでChatGPTやGemini、MuseなどのAI上で自社商品がどのように紹介されているかを無料で診断できるほか、AIに選ばれやすい形への商品データの自動整備や改善提案を行う。また、チャットで指示するだけで在庫確認や顧客へのメッセージ配信を進められる機能も備えるという。初期費用や月額利用料はかからず、「DONDO」経由で商品が売れた場合のみ成果報酬型の手数料が発生する料金体系を採用している。