図面を起点に中小製造業の関連データを一元管理。「ズメーン」が海外展開を加速
株式会社Fact Baseは11月5日、製造業向け図面管理システム「ズメーン」の海外展開および機能拡張に向けた取り組みを発表した。
同サービスは、図面を起点に見積もりや受発注などの関連資料・情報をクラウド上で一元管理するシステムだ。職人のノウハウや現場に埋もれていた情報をデータ化・共有可能にすることで、属人化の解消と現場業務のデジタル化を推進する。
中小製造業や町工場の現場では、紙の図面や関連資料による管理の手間や、データの属人化が課題となっていた。過去の見積もり、受発注、現場の加工実績などが紐付かない状態で管理されており、ズメーンでは紙の図面を軸に、情報共有や業務の引き継ぎ、効率化を進めている。
2026年6月には欧州初となるイタリアでの正式提供を開始しており、導入実績は日本を含む世界14カ国に広がっている。
なお同社は、海外での採用・営業体制の強化や技術開発、新規事業投資に向けて、Insight Partnersをリード投資家とするシリーズDラウンドで総額45億円（累計112.5億円）の資金調達を実施した。
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