先端技術・サービスの社会実装を後押しする「JAPAN INNOVATION DAY 2027」2027年3月に開催【出展者募集中】

株式会社角川アスキー総合研究所は、展示・カンファレンスイベント「JAPAN INNOVATION DAY 2027（略称：JID 2027）」を2027年3月17日に開催する。会場は東京ドームシティ プリズムホールで、入場料は無料（事前登録制／アフターパーティーは有料）。現在、出展者を募集中だ。

本イベントは、「CROSS ONE 〜 1日で1年分の出会いを 〜」をテーマに、スタートアップや事業会社、投資家、自治体などが協業や支援について具体的に話し合える場を提供するもの。スタートアップによる展示や交流ブースの設置に加え、注目の起業家や有識者が登壇するセッション・ピッチ企画が予定されている。

また、会期前から公式サイトやガイドブックで出展者の事業内容や課題を事前公開するため、来場者は各社の情報を確認し、面談したい相手を選んだうえで参加可能だ。一過性のイベントにとどまらない事業化や社会実装の支援が行われる。

出展対象は、自社製品・サービスを持つスタートアップや中小企業、起業を目指す大学研究室など。出展料は長机1コマあたり5万円（税別）からで、U24・学生起業家を対象とした無料出展枠も設けられている。募集締め切りは2026年12月25日。参加・出展申し込みは公式サイトにて受け付け中だ。