法人カード向けAI連携サーバーのβ版が提供開始、チャット操作で明細集計や証憑紐付けを完結
株式会社UPSIDERは10月27日、同社が提供する法人カードにおいて「MCPサーバー（Model Context Protocol）」のβ版提供を開始したと発表した。現在は一部の利用企業を対象に提供中で、実際の利用状況やフィードバックをもとに機能拡張を行い、順次すべての利用企業へ公開する予定だ。
MCPは、AIエージェントと外部のシステムを接続するためのオープンな標準規格だ。ユーザーはAIエージェントを通じた自然言語のやり取りで各種経理処理を実行でき、従来のCSVファイルのダウンロードや管理画面上での手作業を介さずに業務を完結できるという。
主な機能に、カード利用明細の参照や集計、分析のほか、請求書や領収書といった証憑ファイルのアップロード、対象決済への紐付けなどがある。オーソリベース（クレジットカードが正規のものか確認し、申請のあった額の利用枠を確保すること）のリアルタイムデータにも対応しているため、月次締め前の支出状況の把握や、証憑が未添付となっている決済の抽出、期間や部署ごとの集計・比較といった処理をチャット上の指示で行える。
社内の稟議やワークフローなどの外部システム側が同様の規格に対応している場合は、承認済みのデータとカード決済データをAIエージェントが横断して照合。両データの突合チェックをはじめ、重複して契約されているサービスの検知や社内規定との照合といった処理も実行できるという。
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