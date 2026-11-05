万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第176回
フィリップス「Compact Shaver 800 Series」
手のひらサイズに「48枚の回転刃」 フィリップスの携帯ひげ剃りがとても優秀です。
2026年11月05日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
出張や旅行の際、ホテルのT字カミソリは苦手だけど、かといって電気シェーバーを持って行くと荷物になってしまうという人はいないでしょうか。そこで最近は手のひらサイズの携帯シェーバーが注目を集めています。
で、これまで手のひらサイズのシェーバーといえば、パナソニックの「ラムダッシュ パームイン」が人気でした。
しかし、今回の携帯シェーバーはその対抗馬となる1台です。持ち運びに特化した超小型サイズながら、剃り心地やパワー、深剃り性能において妥協のない設計になっています。
外出先でも妥協せず、しっかりとひげを整えたい方や、持ち物をミニマムにしたい人にとって、理想的な選択肢が登場したと言えるでしょう。今回はその実力を詳しく解説していきます。
フィリップスの「Compact Shaver 800 Series」は、持ち運びやすさと本格的な剃り味を徹底的に追求した、コンパクト設計の電気シェーバーです。
本体の小型化に留まらず、長年培われた独自の刃の構造や最新のモーター性能を凝縮。日常のシェービングはもちろん、ビジネスバッグや旅行用ポーチに忍ばせておける機動力を備えています。
毎日の身だしなみをどこでも快適に整えられる、メンズ必見のアイテムです！
【目次】これが私的My推しガジェット
手のひらサイズに「48枚の回転刃」 フィリップスの携帯ひげ剃りが優秀です。
1）約125gの小型サイズに48枚の回転刃、リフト＆カット技術を搭載
2）2段階シェービングモードで、薄いひげ、濃いひげの剃り分けが可能
3）Qi充電、スワイプ電源、マグネット式キャップなど、携帯性と操作性を両立させる高い機能性
🎬【3分で要約】フィリップス「Compact Shaver 800 Series」動画解説
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