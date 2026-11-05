『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

出張や旅行の際、ホテルのT字カミソリは苦手だけど、かといって電気シェーバーを持って行くと荷物になってしまうという人はいないでしょうか。そこで最近は手のひらサイズの携帯シェーバーが注目を集めています。

で、これまで手のひらサイズのシェーバーといえば、パナソニックの「ラムダッシュ パームイン」が人気でした。

しかし、今回の携帯シェーバーはその対抗馬となる1台です。持ち運びに特化した超小型サイズながら、剃り心地やパワー、深剃り性能において妥協のない設計になっています。

外出先でも妥協せず、しっかりとひげを整えたい方や、持ち物をミニマムにしたい人にとって、理想的な選択肢が登場したと言えるでしょう。今回はその実力を詳しく解説していきます。

フィリップスの「Compact Shaver 800 Series」は、持ち運びやすさと本格的な剃り味を徹底的に追求した、コンパクト設計の電気シェーバーです。

本体の小型化に留まらず、長年培われた独自の刃の構造や最新のモーター性能を凝縮。日常のシェービングはもちろん、ビジネスバッグや旅行用ポーチに忍ばせておける機動力を備えています。

毎日の身だしなみをどこでも快適に整えられる、メンズ必見のアイテムです！