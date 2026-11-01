ワイヤレスイヤホンが数千円で買える時代になりました。ただ、聞いたことのない海外メーカー製の格安モデルは、作りが安っぽかったり、音が悪かったりして、買ってから後悔した経験がある人も多いのではないでしょうか。

そんななか、価格を見て思わず二度見したのが「CMF Buds Neo」です。手がけるのは、独自のデザインで人気を集めるロンドンのNothingのサブブランド「CMF by Nothing」。3800円でノイズキャンセリングまで付いて、見た目もしっかりおしゃれです。「とりあえず安心して使えるワイヤレスイヤホンが欲しい」という人はマストでチェックの製品です。

CMF Buds Neoは、10月12日に発売されたCMF by Nothingのエントリーモデルです。価格は3800円。12.4mmのダイナミックドライバー（音を鳴らすスピーカー部分）、最大35dBのノイズキャンセリング、空間オーディオに対応します。接続はBluetooth 6.0で、スマホとパソコンなど2台に同時につなげます。

専用アプリ「Nothing X」では、6種類の音質プリセットや低音の強調を設定可能。動画やゲーム向けに、音の遅れを120ms（0.12秒）に抑える低遅延モードも備えています。