あぁ、音もいいじゃん！

朝、トーストとコーヒーが並ぶ食卓に、牛乳パックがもう1本。よく見ると、そこから好きな音楽が流れてくる。そんな光景が似合うのが、Nothingのサブブランド「CMF by Nothing」から登場したポータブルスピーカー「CMF Speaker S/M」です。

ひと目見たときは、正直「デザイン重視の雑貨っぽい製品かな」と思っていました。ところが実際に鳴らしてみると、音は想像よりずっとしっかりしていて、いい意味で裏切られました。眺めて楽しく、聴いて満足できる。1日の始まりに音楽を鳴らしたくなるスピーカーです。

CMF Speaker S/Mは、Nothing初のポータブルスピーカーです。小型のSと高さが倍のMがあり、Sは45mmのフルレンジドライバー（1つで全音域を鳴らすスピーカー）に、低音を補うパッシブラジエーター2基を組み合わせ、出力は10Wです。Mはウーファー（低音用）とツイーター（高音用）の2基構成で、合計35W。

どちらもIP68の防塵・防水、最大18時間再生、Bluetooth 6.0に対応します。カラバリはホワイト、ダークグレー、オレンジ、ターコイズの4色が用意されています。