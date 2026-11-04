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Nothing「CMF Speaker S/M」
楽しい牛乳パック型スピーカー、デザイン家電かと思ったら音も予想以上に本格派！
2026年11月04日 17時00分更新
あぁ、音もいいじゃん！
朝、トーストとコーヒーが並ぶ食卓に、牛乳パックがもう1本。よく見ると、そこから好きな音楽が流れてくる。そんな光景が似合うのが、Nothingのサブブランド「CMF by Nothing」から登場したポータブルスピーカー「CMF Speaker S/M」です。
ひと目見たときは、正直「デザイン重視の雑貨っぽい製品かな」と思っていました。ところが実際に鳴らしてみると、音は想像よりずっとしっかりしていて、いい意味で裏切られました。眺めて楽しく、聴いて満足できる。1日の始まりに音楽を鳴らしたくなるスピーカーです。
CMF Speaker S/Mは、Nothing初のポータブルスピーカーです。小型のSと高さが倍のMがあり、Sは45mmのフルレンジドライバー（1つで全音域を鳴らすスピーカー）に、低音を補うパッシブラジエーター2基を組み合わせ、出力は10Wです。Mはウーファー（低音用）とツイーター（高音用）の2基構成で、合計35W。
どちらもIP68の防塵・防水、最大18時間再生、Bluetooth 6.0に対応します。カラバリはホワイト、ダークグレー、オレンジ、ターコイズの4色が用意されています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）牛乳パックがモチーフの、遊び心あるデザイン
2）水に強く、1日中鳴らせるからアウトドアでも活躍
3）つなぎやすく、使い勝手もよく考えられている
購入時に確認したい2つのポイント
1）マイクがなく、ハンズフリー通話には使えない
2）高音質コーデックには非対応
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