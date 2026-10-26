万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第168回
ゲオストア「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン（GRHI-OWS D95 BK）」
憧れの「イヤーカフ型イヤホン」が、なんと“3000円”で売ってたので買ってみた結果……
2026年10月26日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「イヤホンを付けると周りの音が聞こえなくてちょっと不安…」「長時間着けてると耳の穴が痛くなっちゃう…」そんなお悩み、ありますよね。
あのストレスをスッキリ解決してくれるのが、最近流行中の耳を塞がない“ながら聴き”イヤホン、いわゆるイヤーカフ型イヤホンです！ でも、有名メーカーのものは1万〜3万円もして、「もし自分に合わなかったらもったいないな……」と二の足を踏んじゃいます。
そんなオープンイヤー初心者の救世主が、我らがゲオから登場しました！ なんとお値段3297円という驚きのプチプラで手に入る、ゲオ限定「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン」です！
「この値段で本当に使えるのか？」と半信半疑で試してみたら…これが想像以上に軽快でめちゃくちゃ便利！ 今回はそのリアルな使い心地をわかりやすくたっぷりお届けします！
ゲオ限定「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン（GRHI-OWS D95 BK）」は、アクセサリーのイヤーカフみたいに耳の軟骨にパチッと挟んで使う新しいタイプのイヤホンです。
耳の穴を塞がないので、好きな音楽やポッドキャストを聴きながらでも、周りの音や家族の話し声がしっかり聞こえます。なんといっても3000円弱という超お手頃価格で買えちゃう注目のガジェットです！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がゲオの「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン」を推す理由
1）オープンイヤー入門機。3000円台でお試しできるのがいい
2）片耳約4.5gとイヤーカフ型としても軽い装着感。重さだけならAirPods並み
3）低遅延モード、ハンズフリー通話、Siri / Google Assistant呼び出し対応と便利機能充実
🎬【2分で要約】ゲオストア「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第167回
スマホ「ピカチュウ可愛すぎる」だけで買いな「Google Fitbit Air 限定モデル」でポケモンと一緒にぐっすり睡眠！
-
第166回
スマホかわいくて思わず手に入れた。“50年代アメリカ風”のFMラジオ付きスピーカーが最近のお気に入りです
-
第165回
トピックス足腰の疲れがひどいので「AI外骨格」を使ってみた。これならどこまでも歩いていけそうだ
-
第164回
スマホスマホはカバンに入れず、“外側にくっつけて”おきましょう。いつでもすぐに見つかりますよ
-
第163回
自動車エンジン音を「超高級車」に変えるマシンが楽しい。“約9000円”で叶うV12サウンド
-
第162回
家電ASCIIまるで「足元に置くエアコン」 温風＆冷風が出るフットレストを使ってみたら快適すぎた
-
第161回
PC図書館で使えそうな静かさ 「打鍵音90％減のキーボード」が相当優秀なんですが
-
第160回
AV「ビクターの新しいイヤホン」がすごい。“オープンイヤー型なのに”ズレない、しかも低音強め
-
第159回
AV“MEMSドライバーのイヤホン”って、そんなにすごいの？→本当にすごかった……。音強すぎ。
-
第158回
AV5000円で、この音質は驚き。なかなか買えないと噂のイヤホン「竹III - CHU3」で耳がスーパー天国状態
- この連載の一覧へ