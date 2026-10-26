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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第168回

ゲオストア「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン（GRHI-OWS D95 BK）」

憧れの「イヤーカフ型イヤホン」が、なんと“3000円”で売ってたので買ってみた結果……

2026年10月26日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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ゲオストア「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン（GRHI-OWS D95 BK）」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　「イヤホンを付けると周りの音が聞こえなくてちょっと不安…」「長時間着けてると耳の穴が痛くなっちゃう…」そんなお悩み、ありますよね。

　あのストレスをスッキリ解決してくれるのが、最近流行中の耳を塞がない“ながら聴き”イヤホン、いわゆるイヤーカフ型イヤホンです！　でも、有名メーカーのものは1万〜3万円もして、「もし自分に合わなかったらもったいないな……」と二の足を踏んじゃいます。

　そんなオープンイヤー初心者の救世主が、我らがゲオから登場しました！　なんとお値段3297円という驚きのプチプラで手に入る、ゲオ限定「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン」です！

　「この値段で本当に使えるのか？」と半信半疑で試してみたら…これが想像以上に軽快でめちゃくちゃ便利！ 今回はそのリアルな使い心地をわかりやすくたっぷりお届けします！

次ページ：オープンイヤー入門機！ 気になる3つのポイントをチェック

ゲオ限定 イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン。約3000円で買える“ながら聴き”ガジェットです！

　ゲオ限定「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン（GRHI-OWS D95 BK）」は、アクセサリーのイヤーカフみたいに耳の軟骨にパチッと挟んで使う新しいタイプのイヤホンです。

　耳の穴を塞がないので、好きな音楽やポッドキャストを聴きながらでも、周りの音や家族の話し声がしっかり聞こえます。なんといっても3000円弱という超お手頃価格で買えちゃう注目のガジェットです！

【目次】これが私的My推しガジェット

私がゲオの「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン」を推す理由
1）オープンイヤー入門機。3000円台でお試しできるのがいい
2）片耳約4.5gとイヤーカフ型としても軽い装着感。重さだけならAirPods並み
3）低遅延モード、ハンズフリー通話、Siri / Google Assistant呼び出し対応と便利機能充実

まとめ
スペック一覧
ギャラリー

🎬【2分で要約】ゲオストア「イヤーカフ完全ワイヤレスイヤホン」動画解説

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