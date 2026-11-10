あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第265回
SOUNDPEATS「Air6 Pro」
安いイヤホン＝妥協、はもう古い！ 欲しい機能が全部詰まったコスパ機「SOUNDPEATS Air6 Pro」を試してみた
2026年11月10日 17時00分更新
ワイヤレスイヤホンを探そうとして、あまりの種類の多さに「もうどれを選べばいいの！？」とお手上げ状態になっていませんか？
ネットサーフィンして、比較サイトで評価の割れるレビューを何ページも読み漁ったりするのは、地味に時間もかかって本当に疲れる作業ですよね。
そんな「比較疲れ」を感じている方にこそ手に取ってほしいのが、「迷ったらとりあえずこれを選んでおけばOK！」と自信を持っておすすめできるSOUNDPEATSの万能モデルです。
音の良さはもちろん、しっかり集中できるノイキャンや使い勝手の良さなど、日常で欲しい機能がキュッと凝縮されていて、選んで後悔させない安心の理由がしっかり揃っています。
今回ご紹介する「SOUNDPEATS Air6 Pro」は、手頃な価格ながら上位機並みの機能を詰め込んだ完全ワイヤレスイヤホンです。
新開発の11mm複合振動板によるクリアなサウンドや強力なノイズキャンセリングをはじめ、普段使いに便利な機能をしっかり網羅。ハイレゾ対応やワイヤレス充電など欲しい要素がぎゅっと凝縮された、コストパフォーマンス抜群の注目のモデルとなっています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）異素材を組み合わせた振動板！聞き疲れしないナチュラルサウンド
2）どんなスマホでも高音質！ハイレゾ＆立体音響で大満足の臨場感
3）最大-58dBの強力ノイキャン！静けさの中で音楽に没頭できる
購入時に確認したい2つのポイント
1）LDACとマルチポイントの併用制限＆音傾向の変化
2）セールやクーポンの買い時タイミングが重要
🎬【3分で要約】SOUNDPEATS「Air6 Pro」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第264回
AVコンセント不要って最高！新型Fire TV Stick 4Kはテレビから給電できるから買い替えて大正解！
-
第263回
デジタルデカい！うるさい！重い！ソニーの巨大スピーカー「ULT TOWER 7」はそれが最高！車輪付きで笑うしかない
-
第262回
iPhoneiPhone Duoは最初から完成度高くて驚いた！ 実際に使うとわかったアップル製品ならではの体験
-
第261回
AVソニーの「お値段以上」ヘッドフォン！ 1000Xと悩んだけど俺はこっちに決めた！
-
第260回
AV楽しい牛乳パック型スピーカー、デザイン家電かと思ったら音も予想以上に本格派！
-
第259回
スマホ【10万円切り】絵描きの財布に優しい、ペンも4K液晶も全部入りのタブレット「Lenovo Yoga Tab Gen 2」で絵を描いてみた
-
第258回
AVそれいいの？Googleドライブにテレビ録画、パナの画期的すぎるBDレコーダーを使った
-
第257回
AV「本当に3800円？」と二度見した格安イヤホン。デザインまで妥協ゼロの「CMF Buds Neo」がお値段以上の性能だった！
-
第256回
sponsored約19LのコンパクトさにハイエンドPC性能を凝縮「GALLERIA E series」の魅力
-
第255回
AV開放型ヘッドフォンなのにノイキャン付きなんてすごい！ 軽くて快適、連続で2日以上持つバッテリーで、常時身につけたいレベル！
- この連載の一覧へ