四字熟語の技術用語に心くすぐられる。そんな気持ち、共感できる人いますか？ 「磁性流体」——このどこかSFチックで男心をくすぐる響き、ガジェット好きなら思わず反応しちゃいますよね！

Technics（テクニクス）の「EAH-A1000」は、まさにそんな技術オタクの心を鷲掴みにする製品です。イヤホンで先に搭載され、マニアから高評価を得ていた磁性流体ドライバーを、ついに大型ヘッドホンへと展開し始めました。

本機の凄さは音質だけではありません。Dolby Atmos＋ヘッドトラッキングの臨場感あふれる空間オーディオに、最高クラスのノイズキャンセリング、さらには便利な3点マルチポイントまで、高水準な機能が隙なく詰め込まれているんです。