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パナソニック「EAH-A1000」
テクニクスの「磁性流体」ってワードにむちゃ惹かれる、音だけじゃなくノイキャンも空間オーディオも最強クラスのヘッドホン
2026年10月21日 17時45分更新
四字熟語の技術用語に心くすぐられる。そんな気持ち、共感できる人いますか？ 「磁性流体」——このどこかSFチックで男心をくすぐる響き、ガジェット好きなら思わず反応しちゃいますよね！
Technics（テクニクス）の「EAH-A1000」は、まさにそんな技術オタクの心を鷲掴みにする製品です。イヤホンで先に搭載され、マニアから高評価を得ていた磁性流体ドライバーを、ついに大型ヘッドホンへと展開し始めました。
本機の凄さは音質だけではありません。Dolby Atmos＋ヘッドトラッキングの臨場感あふれる空間オーディオに、最高クラスのノイズキャンセリング、さらには便利な3点マルチポイントまで、高水準な機能が隙なく詰め込まれているんです。
【目次】この記事で書かれていること：
「Technics EAH-A1000」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）磁性流体ドライバーという言葉が心をくすぐる
2）金属製のフローアームや上質な仕上げなど、高い製品を買うだけに重視したい所有欲を満たす作り
3）パナソニックらしい機能が満載
購入時に確認したい2つのポイント
1）本体重量が約306gとやや重め。じっくりと家で聴き込むスタイルに最適。
2）高音質コーデックや有線接続など、接続環境に応じた再生方式の理解。
🎬【2分で要約】パナソニック「EAH-A1000」動画解説
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