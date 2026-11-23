タブレットでイラストを描くなら、iPadかワコム製品を選ぶ人が多いと思います。ただ、どちらも価格は安くありません。そこで注目したいのが、ペンタブレットメーカーのHuionが9月に発売した「Kamvas Pad 12」です。お絵描きに特化したAndroidタブレットで、ペンとケースが付いて直販価格は7万9980円。

ライバルのワコム「MovinkPad 11」より安いのに、主要スペックはこちらが上回ります。筆者は「安くてしっかり描けるタブレット」の有力候補だと見ていますが、本当に使い物になるのかは気になるところ。お絵描き用途と普段使いの両面からチェックしていきます。

Kamvas Pad 12は、12.2型（2400×1600ドット）のディスプレーを搭載したAndroidタブレットです。画面の縦横比は3：2で、絵を描くのにも文書を読むのにも向いています。

リフレッシュレートは90Hz。CPUはMediaTekの「Genio 720」、OSはAndroid 16です。サイズは約281.5×195.5×7.8mm、重さは約665g。付属のペン「PW600C」は充電不要で、本体側面にマグネットで貼り付けられます。