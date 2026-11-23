あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第278回
Huion「Kamvas Pad 12」
ワコムじゃないお絵描き特化のAndroidタブはどのくらい使い物になる？ 安いからありなのかをチェック
2026年11月23日 17時00分更新
タブレットでイラストを描くなら、iPadかワコム製品を選ぶ人が多いと思います。ただ、どちらも価格は安くありません。そこで注目したいのが、ペンタブレットメーカーのHuionが9月に発売した「Kamvas Pad 12」です。お絵描きに特化したAndroidタブレットで、ペンとケースが付いて直販価格は7万9980円。
ライバルのワコム「MovinkPad 11」より安いのに、主要スペックはこちらが上回ります。筆者は「安くてしっかり描けるタブレット」の有力候補だと見ていますが、本当に使い物になるのかは気になるところ。お絵描き用途と普段使いの両面からチェックしていきます。
Kamvas Pad 12は、12.2型（2400×1600ドット）のディスプレーを搭載したAndroidタブレットです。画面の縦横比は3：2で、絵を描くのにも文書を読むのにも向いています。
リフレッシュレートは90Hz。CPUはMediaTekの「Genio 720」、OSはAndroid 16です。サイズは約281.5×195.5×7.8mm、重さは約665g。付属のペン「PW600C」は充電不要で、本体側面にマグネットで貼り付けられます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ペンとケース付きで8万円弱、ワコムより安くて中身は上
2）8GBメモリーに256GBストレージ、ペンの性能も十分
3）Google Playに対応、普通のAndroidタブとしても使える
購入時に確認したい2つのポイント
1）タブレットとしての性能は「そこそこ」
2）ワコムとの差額は約8000円、ブランドの安心感をどう見るか
🎬【3分で要約】Huion「Kamvas Pad 12」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第277回
家電ASCII本当にポタ電なのという薄さ！実物を見てさらに感じた「SlimPower H1」の便利さを解説
-
第276回
PC20万円切りで、最新スペックのノートPC これは正真正銘の「これで十分」だ
-
第275回
AppleアップルユーザーならFire TVよりこっち！ HomePodと連動でド迫力の音が出せる新Apple TV 4K
-
第274回
PCいまどきノートパソコンを実機レビュー、抜群に長い長時間のバッテリー駆動、タッチ対応なのに薄型で、十分に軽い
-
第273回
デジタル黒さはカッコだけじゃない！ PS5 ミッドナイトブラックを使って分かった意外な実用性
-
第272回
AppleiPad mini好きなら大注目！とにかく高いが、待望のハイエンド。しかも防水！ 普段持ち歩き派の決定版だと僕は思う
-
第271回
PC結局、仕事用ノートPCの正解はこれ！レッツノート待望の13.3型「NC7」を安心して買える理由
-
第270回
スマホ【超希少】4万円台の全部入りアンドロイド！ 大画面でも軽量で頑丈。日本メーカーのスマホはやっぱり安心！
-
第269回
AVこのド派手ヘッドホン欲しいでしょ！ Nothingならではの透明デザインが魅力的すぎる1台を実際に着けてみた
-
第268回
ウェアラブルこれは勝ち組AIグラスの予感！ AI快適、カメラ便利、のRokid製モデルの最新版はさらに良くなってた
- この連載の一覧へ