外出や出張の多いビジネスパーソンにこそ真っ先にチェックしてほしい、とんでもない1台が登場しました。

約1kg（構成により約996g〜1058g）という驚きの14型ノートPCでありながら、モバイルノートとしては実質的に最大サイズとなる99.9Whのバッテリーを搭載した（これ以上では航空機の持ち込みに制限がかかる可能性がある）、NEC「LAVIE X14」です。

初めてこのスペック表を見たとき、「1kgのボディに99.9Whって本当に入るの？」と感じたほどです。そしてCPUはもちろん最新のCore Ultra シリーズ3です。軽さも電池持ちも性能も一切妥協なしの設計に、思わず唸ってしまいました。

まさに現代のビジネスマン必携の究極モバイルノートPCをNECが出してきた！という印象です。

「LAVIE X14」は、NECパーソナルコンピュータが2026年10月に発売した14型モバイルノートPCです。

約1kg（標準バッテリ選択時：約996g／大容量バッテリ選択時：約1058g）の軽量筐体に、99.9Whの大容量バッテリーと最新CPUを搭載し、Copilot+ PCにも対応しています。