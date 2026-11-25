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NECパーソナルコンピュータ「LAVIE X14」
1kgノートPCでは最大級の99Whバッテリーを搭載、最強クラスの性能を試してみた
2026年11月25日 18時00分更新
外出や出張の多いビジネスパーソンにこそ真っ先にチェックしてほしい、とんでもない1台が登場しました。
約1kg（構成により約996g〜1058g）という驚きの14型ノートPCでありながら、モバイルノートとしては実質的に最大サイズとなる99.9Whのバッテリーを搭載した（これ以上では航空機の持ち込みに制限がかかる可能性がある）、NEC「LAVIE X14」です。
初めてこのスペック表を見たとき、「1kgのボディに99.9Whって本当に入るの？」と感じたほどです。そしてCPUはもちろん最新のCore Ultra シリーズ3です。軽さも電池持ちも性能も一切妥協なしの設計に、思わず唸ってしまいました。
まさに現代のビジネスマン必携の究極モバイルノートPCをNECが出してきた！という印象です。
「LAVIE X14」は、NECパーソナルコンピュータが2026年10月に発売した14型モバイルノートPCです。
約1kg（標準バッテリ選択時：約996g／大容量バッテリ選択時：約1058g）の軽量筐体に、99.9Whの大容量バッテリーと最新CPUを搭載し、Copilot+ PCにも対応しています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）約1kgの軽さで99.9Whバッテリー搭載！ 充電のストレスから解放される駆動時間
2）最新Core Ultra 7と32GBメモリー、フル装備の端子類が頼もしい
3）19mmピッチ×1.5mmストロークに大型Enterキー、日本メーカーらしい優秀なキーボード
購入時に確認したい2つのポイント
1）仕方ないとは言え、30万円台後半〜40万円超の価格設定は多数派のユーザーにはオーバースペック感がある
2）30万円超の予算を投じるうえで、「LAVIEを選ぶ決め手」をどこに見いだすか
🎬【3分で要約】NECパーソナルコンピュータ「LAVIE X14」動画解説
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