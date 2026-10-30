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AudioTechnica「ATH-AL5NC」
開放型ヘッドフォンなのにノイキャン付きなんてすごい！ 軽くて快適、連続で2日以上持つバッテリーで、常時身につけたいレベル！
2026年10月30日 17時00分更新
朝から晩まで、お気に入りの音楽や音声を楽しみたい。そう思っても、カナル型イヤホンは耳に押し込む感じが苦手だったり、ヘッドホンは耳が蒸れたり痛くなったりと、長時間の使用には悩みがつきものですよね。
そんな悩みを解消してくれそうなのが、今回紹介するAudioTechnica「ATH-AL5NC」です！
実際に使ってみると、まず驚いたのが着け心地の軽さ。2〜3時間つけっぱなしにしていても、締め付けによる痛みや蒸れがほとんど気になりません。
あまりの快適さに、気づけば一日中使っていたくなるほど。今回は、毎日の音楽鑑賞や仕事のお供にしたくなる、このヘッドホンの魅力を紹介します！
本機の大きな特徴は、耳を塞がない「開放型」でありながら、周囲の雑音を抑えるノイズキャンセリング機能を搭載していること。開放型とノイズキャンセリングを組み合わせた、ちょっと珍しいワイヤレスヘッドホンです。
本体は約240gと軽く、長時間使っても耳が蒸れにくいのが魅力。開放型ならではの自然で広がりのあるサウンドも楽しめます。
専用アプリの機能も充実しており、周囲の音を感じながら音楽を楽しんだり、集中したいときに雑音を抑えたりと、シーンに合わせて使い分けられる一台です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）開放型×ノイキャンの新発想と、安心の圧倒的ロングバッテリー
2）ストレスフリーな軽快さ！長時間の装着を叶える圧倒的な快適性
3）繊細な高域と解像感。アコースティックが美しく響く高音質設計
購入時に確認したい2つのポイント
1）ノイズキャンセリングと音漏れ抑制機能を使う際の注意点
2）ハイレゾ再生の仕様と、付属ケーブルのインターフェース
🎬【3分で要約】AudioTechnica「ATH-AL5NC」動画解説
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