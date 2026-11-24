長時間のパソコン作業で手首や腕の負担を減らす入力デバイスとして、トラックボールは今や多くのデスクワーカーから絶大な支持を集めています。

しかし、現在市場に並ぶトラックボールのほとんどは右手専用の親指操作モデルに偏っており、左利きの人やキーボードの左側に置いて左手デバイスとして併用したいユーザーにとっては、選べる選択肢が限られていました。

トラックボール歴の長いベテランユーザーの間では、かつて一世を風靡したあの伝説的な左右対称・人差し指操作トラックボールを今も忘れられず、あの手首に負担のかからない自然な操球感を、現代のワイヤレス環境で再び味わいたいと願う人も少なくありません。

そんなトラックボールファンが注目する大本命として登場したのが、Perixx Japanの「PERIMICE-822IR」。直販価格は7999円です。

中央に直径40mmの大型ボールを鎮座させた縦長の左右対称ボディは、どこか『新世紀エヴァンゲリオン』に登場する使徒「シャムシエル」を連想させる独特な佇まい。

しかし、その有機的な曲線は決して奇をてらったデザインではなく、手のひらを乗せた瞬間に吸い付くように馴染み、人差し指と中指で大玉をコロコロと転がせる人間工学の合理性が凝縮されています。

往年の名機を愛用してきた古参ユーザーはもちろん、手首の疲れに悩んで初めて人差し指トラックボールに挑む新規ユーザーにも推せる、「PERIMICE-822IR」のレビューをお届けします！