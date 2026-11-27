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富士通クライアントコンピューティング「FMV Mouse X」
【これはExcel特効マウス】こだわり一杯のFMVのマウスが良かった！ サイズもホイールも日本人にちょうど◎
2026年11月27日 18時00分更新
PC作業の快適さって、パソコン本体はもちろん「毎日触れるマウス」で決まる部分も大きいです。
今回注目した富士通クライアントコンピューティングの「FMV Mouse X」は、一言で言えば「Excel作業のストレスを気持ちよく減らしてくれる、こだわり満載のマウス」です。
横に長い表やプロジェクトのスケジュール表を開くたび、画面下の小さなスクロールバーをつまんだり、Shiftキーを押しながらホイールを回したり……あの面倒な操作が、親指の操作で完結します。
本体も日本人の手にしっくり収まる絶妙なサイズ感に、親指でスッと回せる側面ホイール、さらに最大4台のデバイスを切り替えられるマルチペアリングまで詰め込まれています。
持った瞬間の軽さや触れたときの質感にまでしっかり手が込んでいて、使い始めるとじわじわ良さが効いてくる魅力を持っています。
「FMV Mouse X」は、FMVシリーズのパソコンでおなじみの富士通クライアントコンピューティングが手がけたエルゴノミクスデザインの多機能マウスです。
約70gの軽い本体に、磁気スイッチや高速磁気ホイール、親指で操作するサイドホイールを搭載。Bluetooth／専用USBドングル／USB有線の3Way接続に対応し、最大4台のマルチペアリングや独自機能「FMV Link」も備えています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）日本のユーザーの手にちょうどいいサイズ感と、約70gの軽さ・サラッとした触り心地
2）Excel作業がはかどるサイドホイール
3）3Way接続で最大4台に対応
購入時に確認したい2つのポイント
1）1万円台後半という価格設定について
2）専用アプリがWindows専用
🎬【3分で要約】富士通クライアントコンピューティング「FMV Mouse X」動画解説
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