あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第285回
コペックジャパン「Keychron Orca echo」
これが7億集めた変態キーボードやっ！この見た目で使いやすいか、打鍵が強い俺が実際に使って検証
2026年11月29日 17時00分更新
キーボードには一部変則レイアウトの製品もありますが、普通は横長の板の上に四角いキーが整然と並んでいます。しかし、この製品を目にした瞬間、誰もが「何これ!?」と度肝を抜かれるはず。変則なうえに分割タイプ、しかもワイヤレスと明らかに異形ですからね！
このぶっ飛んだビジュアルに惑わされてはいけません。「CoSTORY」で実施された第1弾のクラウドファンディングで購入総額7億円を突破し、2万6000人以上の支援者を集めた注目ガジェット。それが、コペックジャパンの「Keychron Orca echo」です。
「Keychron Orca echo」は「文字を打つたびに楽しくなる究極のタイピング体験」を追求して生まれたデバイス。
なお、大反響を巻き起こしたロープロファイル版のプロジェクトは終了しており、現在は厚い打鍵感を好むユーザー待望の「通常プロファイル版」（2万2908円～）および、既存モデルを通常プロファイルへ換装できる「変換キット」が新たに発売されています。
作業や原稿執筆時の打鍵が強い自分にとって、この奇妙なデバイスが果たして使い物になるのか、期待と不安が入り混じっていました。普段のフルサイズキーボードとは全く異なる配列と、親指の位置に鎮座する小さなトラックボール。
果たして強打派のタイピングに耐えうるのか、そして本当に作業効率は上がるのか。導入後に文字通り悪戦苦闘し、操作してわかった実用性を詳しくレビューします！
【目次】この記事で書かれていること：
「Keychron Orca echo」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）左右分割＆縦に揃ったカラムスタッガードが肩と手首を守る
2）19mmボール＆ホイール搭載 ポインター操作が手元で完結
3）スイッチ交換も自由自在 マニアも唸る変態級のカスタム性
購入時に確認したい2つのポイント
1）独特すぎる配列は、慣れるまで悪戦苦闘の可能性大
2）指先でデリケートに転がさないとカーソルがすっ飛ぶ
🎬【3分で要約】コペックジャパン「Keychron Orca echo」動画解説
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