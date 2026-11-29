キーボードには一部変則レイアウトの製品もありますが、普通は横長の板の上に四角いキーが整然と並んでいます。しかし、この製品を目にした瞬間、誰もが「何これ!?」と度肝を抜かれるはず。変則なうえに分割タイプ、しかもワイヤレスと明らかに異形ですからね！

このぶっ飛んだビジュアルに惑わされてはいけません。「CoSTORY」で実施された第1弾のクラウドファンディングで購入総額7億円を突破し、2万6000人以上の支援者を集めた注目ガジェット。それが、コペックジャパンの「Keychron Orca echo」です。

「Keychron Orca echo」は「文字を打つたびに楽しくなる究極のタイピング体験」を追求して生まれたデバイス。

なお、大反響を巻き起こしたロープロファイル版のプロジェクトは終了しており、現在は厚い打鍵感を好むユーザー待望の「通常プロファイル版」（2万2908円～）および、既存モデルを通常プロファイルへ換装できる「変換キット」が新たに発売されています。

作業や原稿執筆時の打鍵が強い自分にとって、この奇妙なデバイスが果たして使い物になるのか、期待と不安が入り混じっていました。普段のフルサイズキーボードとは全く異なる配列と、親指の位置に鎮座する小さなトラックボール。

果たして強打派のタイピングに耐えうるのか、そして本当に作業効率は上がるのか。導入後に文字通り悪戦苦闘し、操作してわかった実用性を詳しくレビューします！