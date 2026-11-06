ワイヤレスヘッドホン、あなたなら何を買いますか？

ソニーのフラッグシップである「1000X」シリーズはヘッドホンを語る上で欠かせない存在です。最新モデル「WH-1000XM6」が圧倒的なノイズキャンセリング性能を誇ることは、ガジェット好きはもちろん、音楽愛好家も知っている人が多いはずです。

最高クラスの静寂と上質な音質は文句なしに憧れ。でも、6万円弱のプライスタグを見ると、躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。自分もそうでした。

しっかり効く高性能なノイズキャンセリングと高品位なサウンドが欲しいけど、コストはできるだけ抑えたい。

そんな多くのユーザーが待ち望んでいた製品が、ソニーの「WH-CH730N」です。直販価格は2万2000円。WH-1000XM6の半額どころか、1/3と言っても良さそうな価格です。

試聴する前は正直なところ「音もそれなりでは？」と少々みくびっていました。ただ、その先入観は見事に消えました。

日常使いならこれで十分どころか、大満足だと大多数の人が実感するはず。妥協ではなく、むしろ賢い選択になるかもしれない「WH-CH730N」のメリットとデメリットを紹介します。