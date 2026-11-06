あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第261回
ソニー「WH-CH730N」
ソニーの「お値段以上」ヘッドフォン！ 1000Xと悩んだけど俺はこっちに決めた！
2026年11月06日 17時00分更新
ワイヤレスヘッドホン、あなたなら何を買いますか？
ソニーのフラッグシップである「1000X」シリーズはヘッドホンを語る上で欠かせない存在です。最新モデル「WH-1000XM6」が圧倒的なノイズキャンセリング性能を誇ることは、ガジェット好きはもちろん、音楽愛好家も知っている人が多いはずです。
最高クラスの静寂と上質な音質は文句なしに憧れ。でも、6万円弱のプライスタグを見ると、躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。自分もそうでした。
しっかり効く高性能なノイズキャンセリングと高品位なサウンドが欲しいけど、コストはできるだけ抑えたい。
そんな多くのユーザーが待ち望んでいた製品が、ソニーの「WH-CH730N」です。直販価格は2万2000円。WH-1000XM6の半額どころか、1/3と言っても良さそうな価格です。
試聴する前は正直なところ「音もそれなりでは？」と少々みくびっていました。ただ、その先入観は見事に消えました。
日常使いならこれで十分どころか、大満足だと大多数の人が実感するはず。妥協ではなく、むしろ賢い選択になるかもしれない「WH-CH730N」のメリットとデメリットを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）上位機譲りの静寂と輪郭くっきりサウンド 音質は想像以上
2）約207gと軽く、折りたたみ対応で持ち運びやすい
3）NCオフで最大75時間駆動！ LE Audio＆Auracastまで完備
購入時に確認したい2つのポイント
1）外すと自動一時停止する装着検知機能はなし
2）LDACは非対応、Speak-to-Chatなどの高級機能は省略
🎬【3分で要約】ソニー「WH-CH730N」動画解説
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