自然言語でBIMを作成・編集できる。JR東日本が駅舎管理の手間を削減

株式会社ACIMUSは10月14日、自然言語での対話によって建物のBIM（3次元建築モデル）を作成・編集できるクラウドサービス「ACIMUS（アキムス）」の展開を強化すると発表した。Webブラウザ上で「3階建ての事務所を作って」などのテキストを生成AIに入力するだけで、属性情報を持ったBIMモデルを生成できる仕組みだ。

国土交通省が2026年4月から「BIM図面審査」を始めるなど建築業界でBIMの活用が進む一方で、専門ソフトの難しい操作やデータ作成の手間が導入の壁となっていた。同サービスは国際標準規格（IFC形式）でのファイル出力に対応しており、専門知識がない担当者でも初期検討を行えるほか、作成したモデルデータを既存のBIMソフトへスムーズに引き継ぐことができるという。

同社はJR東日本グループとの実証実験において、既存の駅舎図面をもとに維持管理用の簡易BIMモデルを作成し、1駅舎あたりの作業時間を大幅に削減できる可能性を確認したという。JR東日本が保有する約1680棟の駅舎（関連施設含め約2万4000棟）の維持管理効率化に向け、今後は他の駅舎への適用検証を進めていく方針だ。

また、同社はサービス開発の加速および既存建物のBIM化推進に向け、シードラウンドでLink Capitalをリード投資家に、インキュベイトファンドやJR東日本スタートアップを引受先とする総額約6500万円の資金調達を実施。あわせてJR東日本スタートアップとの資本業務提携に合意している。