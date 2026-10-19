難リサイクルの複合プラを再生材へ、独自技術で安定供給と利用開拓を推進

株式会社esaは10月13日、資金調達と合わせてこれまで分別や再資源化が困難とされてきた複合プラスチックを再生ペレット化し供給する循環型技術の事業化加速を発表した。独自開発のマテリアルリサイクル技術を用い、製造業向けに安定した品質と供給量を確保できる再生素材の供給体制を強化する。

本技術は、複数の異なる樹脂が混在した複合プラスチックに対し、特殊な混練機構と高精度な温度・圧力制御を施すことでペレット化を可能にしたもの。成形加工に適した再生素材「Repla」として製品化されており、射出成形や押出成形など幅広い製造プロセスに対応する。環境配慮以外にも、素材としての再現性と供給網を整えることで、製造企業が継続的に採用できる経済合理性を備えた点が特長だ。

再生ペレットの増産体制を整えるほか、他社への技術提供（ライセンス化）や環境価値の取引（プラスチッククレジット）も視野に入れ、プラスチックをごみにしない仕組みの普及を目指す。同社は、生産・供給体制の拡充を目的に累計11.5億円規模の資金調達を実施している。