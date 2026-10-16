万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第161回
エレコム「TK-QT11MMMWH」
図書館で使えそうな静かさ 「打鍵音90％減のキーボード」が相当優秀なんですが
2026年10月16日 18時00分更新
静かな場所での「カチャカチャカチャ……」「ペチペチペチペチっ！」「タンっ！」
気になりますよね。はい、キーボードの話です。
カフェやコワーキングスペース、わずかな物音すら大きく響いてしまう公共施設や、読書室。家族が寝静まった夜の自宅。こうした場所で、やむを得ずそっとキーボードを打った経験はありませんか。
あるいは、オンライン会議中にメモを取るタイピング音がマイクに盛大に乗ってしまい、「キーボードの音がちょっと気になるのですが……」と指摘されて、気まずい思いをした経験はありませんか？
そこで、いま改めて提案したいのが「静音性でキーボードを選ぶ」というスタイルです。
「しっかり押し込める打鍵感を保ちつつ、周囲に気兼ねなくフルスピードで文字を打ち続けたい」。そんなデスクワーカーやモバイルワーカーの切実な悩みを解決してくれるのが、エレコムの静音ミニキーボード「TK-QT11MMMWH」です。
従来モデル比で打鍵音を9割カットという驚異的な静音設計に加え、USB 2.4GHz無線とBluetooth接続に対応し、3台の接続先を即切り替えられます。実際に使って実感した、静けさと打ちやすさを両立させた「TK-QT11MMMWH」の実力をレビューします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がTK-QT11MMMWHを推す理由
1）打鍵音を90％低減！ 耳障りな高音を消し去る本格的な静音設計
2）2.4GHz無線×Bluetooth両対応 最大3台のデバイスとペアリング可能
3）日本語81キー＆幅約296mm！ タブレットと並べて美しく収まる
🎬【2分で要約】エレコム「TK-QT11MMMWH」動画解説
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