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EPOMAKER「HE30」
必要ないけど欲しくなる！ 鞄につけたい左手キーボード、触ったらコトコト音ですごく良かった
2026年08月25日 18時00分更新
出張先や帰省時にゲームをするためにゲーミングノートパソコンを持っているのですが、普段と比べるとどうしても妥協している部分がありました。それが、キーボードです。
別途ゲーミングキーボードを持っていくには、カバンの中身がかさばるし、宿泊先の机だとスペースが足りないことがほとんどです。かといって、持ち運べるサイズのゲーミングノートパソコンは、やはりキーボードは“ノートパソコン”って感じで、ラピトリに対応していたり、高いポーリングレートを実現している製品は、私の知っている限りではありません。
でも、最近この持ち運びとゲームプレイの際のスペース問題を一発で解決する製品を見つけちゃったんです！
それが、EPOMAKERの「HE30」です。HE30が簡単に説明すると、ゲーミングキーボードを縦に割って、左側だけにした製品です。普通のキーボードとして使うことはできませんが、FPSやTPSでよく使うキーは左側に集中しているため、FPS／TPS系のゲームに特化したキーボードといえます。
加えて、ポーリングレートやアクチュエーションポイントなどの性能も高いので、リーズナブルな価格ながらハイエンドキーボードと同じ感覚でゲームが遊べるというのも特徴的です。
正直、誰にでも必要な製品ではありません。ただ、ゲーム用キーボードをすでに持っている人でも、「これ、ちょっと欲しいな」と思わせてくる不思議な魅力があります。今回はそんなHE30の魅力を、実際に使う側の目線から見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）30％レイアウトだから、マウスを思い切り振れる
2）Hall Effect＋8KHzで、ゲーム向けの性能がかなり本気
3）押したときの「コトコト音」が気持ちいい
購入時に注意したい2つのポイント
1）必要な人には刺さるが、必要ない人には本当に必要ない
2）コンパクトだけど、ワイヤレスではない
【3分で要約】EPOMAKER「HE30」動画解説
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