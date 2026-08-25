出張先や帰省時にゲームをするためにゲーミングノートパソコンを持っているのですが、普段と比べるとどうしても妥協している部分がありました。それが、キーボードです。

別途ゲーミングキーボードを持っていくには、カバンの中身がかさばるし、宿泊先の机だとスペースが足りないことがほとんどです。かといって、持ち運べるサイズのゲーミングノートパソコンは、やはりキーボードは“ノートパソコン”って感じで、ラピトリに対応していたり、高いポーリングレートを実現している製品は、私の知っている限りではありません。

でも、最近この持ち運びとゲームプレイの際のスペース問題を一発で解決する製品を見つけちゃったんです！

それが、EPOMAKERの「HE30」です。HE30が簡単に説明すると、ゲーミングキーボードを縦に割って、左側だけにした製品です。普通のキーボードとして使うことはできませんが、FPSやTPSでよく使うキーは左側に集中しているため、FPS／TPS系のゲームに特化したキーボードといえます。

加えて、ポーリングレートやアクチュエーションポイントなどの性能も高いので、リーズナブルな価格ながらハイエンドキーボードと同じ感覚でゲームが遊べるというのも特徴的です。

正直、誰にでも必要な製品ではありません。ただ、ゲーム用キーボードをすでに持っている人でも、「これ、ちょっと欲しいな」と思わせてくる不思議な魅力があります。今回はそんなHE30の魅力を、実際に使う側の目線から見ていきましょう。