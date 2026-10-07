左利きにも使いやすい左右対称形状　エレコムの静音マウス「M-LO10」が1180円から

エレコムは、静音設計と2年保証を備えたエントリーモデルの3ボタンマウス「M-LO10シリーズ」を10月上旬に発売する。Bluetooth、2.4GHz無線、有線の3接続方式から選べ、無線と有線を合わせて5タイプを展開する。価格は1,180円から2,180円だ。
M-LO10シリーズは、クリック音を抑えた静音スイッチを採用し、公共スペースやオフィスでも使いやすい設計だ。シンメトリーデザインの左右対称形状で、右利き・左利きを問わず持ちやすい。基本機能を重視した3ボタン構成で、日常使いに必要な操作をシンプルにまとめている。
BluetoothモデルはUSBポートをふさがず、薄型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットでも使いやすい。2.4GHz無線モデルはレシーバーをUSB-AとUSB Type-Cから選べ、使わないときは本体に収納できる。有線モデルはUSB-AとUSB Type-Cの2タイプをそろえ、電池切れや充電忘れの心配がない。無線タイプは乾電池式で、電池残量を把握できる機能も備える。
カラーはブラック、ブルー、レッド、ホワイトを中心に展開し、2.4GHz無線のUSB Type-Cレシーバー付きはブラックのみとなる。共通仕様として、読み取り方式は光学式、センサー分解能は1000DPI、保証期間は2年。Bluetoothタイプの外形寸法はおよそ幅58×奥行104×高さ39mm、重量はおよそ47gだ。有線タイプはケーブル長1m、重量はおよそ61gとなる。
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