エレコムは、スマートフォン用ストラップとUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを一体化したZEROSHOCKシリーズの新製品「USBケーブル一体型ストラップ」3タイプを11月中旬に発売する。価格はオープン価格だ。ラインアップはショルダー、ハンド、フィンガーの3種類で、カラーはレッドとブラックの2色を用意する。

「USBケーブルショルダーストラップ」は肩掛けで両手を空けたままスマートフォンを持ち歩けるモデルで、外出時の落下や紛失対策にも役立つという。長さはおよそ1,500mmまで調節可能で、アジャスターパーツを3ヵ所に配置し、体にフィットしやすい設計だ。USBケーブルとしてはUSB Power Delivery EPRに対応し、最大240Wでの充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応する。

「USBケーブルハンドストラップ」は手首に固定して使うモデルで、ストラップ長はおよそ400mmまで調節できる。スマートフォンをしっかり支えたい場面に向き、手首まわりにフィットすることで操作時の安定感を高める設計だ。「USBケーブルフィンガーストラップ」はおよそ170mmのミニサイズで、指に掛けて保持しながら使える。バッグやカギへの取り付けにも使いやすいのが特徴だ。

共通仕様として、オリジナル組紐による丸紐形状、金メッキピンコネクター、2重シールドケーブル、eMarker搭載、360度回転するカラビナ、薄型のストラップホールシートなどを備える。ストラップホールシートはステンレス製で、ケースにストラップホールがないスマートフォンでも使いやすい構成だ。対応端末はUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、ノートパソコン、タブレット、AC充電器、モバイルバッテリーなどとなる。