エレコムは、同社製無線LANルーター「WRC-BE36QS-B」「WRC-BE36QSD-B」「WRC-W701-B」に関するセキュリティ対策として、対策済みファームウェアへのアップデートを案内した。購入済みの利用者は、設定変更の有無に応じてファームウェアバージョンを確認し、必要に応じて更新する必要があるという。

今回判明した脆弱性は、設定画面にアクセスしてログインできる攻撃者に任意のコマンドを実行される可能性があるという内容だ。対象となる脆弱性はCVE-2026-101113として整理されており、同社は対策済みファームウェアとしてVer.2.2.3以降を適用するよう呼びかけている。工場出荷時の設定では自動的に更新されるため、設定を変更していない利用者は追加操作が不要だという。

対象製品はWRC-BE36QS-B、WRC-BE36QSD-B、WRC-W701-Bの3機種だ。設定を変更している利用者や不安がある利用者は、案内ページでファームウェアバージョンを確認し、アップデートを実施する必要がある。

エレコムは今後も新たな脆弱性が判明した際には速やかに公表し、対策を行うとしている。安全なネットワーク環境を維持するため、対象機器の利用者は更新状況を確認することが重要だという。