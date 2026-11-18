エレコムは、USB Type-C接続に対応し、ボタンひとつでディスプレイへの映像と音声出力を一時的にオフにできるUSBハブ「U3HC-M030SV」を11月中旬に発売する。価格は4,480円。会議中に見られたくない画面をすばやく隠したい場面や、動画視聴時のプライバシー保護、出先での持ち運び需要まで見据えたモデルだ。

本製品の最大の特徴は、ディスプレイとの接続を維持したまま、ボタン操作で映像と音声の出力だけを瞬時にオフにできる点だ。再度ボタンを押せば表示をすぐに再開できるため、会議室での画面共有中にチャット内容やパスワード入力画面を見られたくないときにも役立つ。音声も同時に遮断できるので、意図しない音が大画面から流れる不安も抑えられる設計だ。

インターフェースはHDMIポートを備え、最大4K/60Hzの高精細出力に対応する。USBポートはUSB-A×2、USB Type-C×1を搭載し、マウスやキーボード、USBメモリなどをまとめて接続できる。USB 5Gbps対応により、大容量ファイルの転送も行いやすい。なお、映像出力にはDisplayPort Alternate Mode対応機器が必要となる。

本体は厚さ約16mmの薄型設計で、ケーブル長は約0.17mだ。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプで、持ち運びやデスク周りの設置性にも配慮されている。筐体には放熱性と耐ノイズ性に優れたアルミ素材を採用し、環境配慮を示す「THINK ECOLOGY」認定製品でもある。