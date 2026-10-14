エレコム、instax mini 13/12（チェキ）対応の半透明カメラケースを10月中旬に発売

エレコムは、instax mini 13／instax mini 12（チェキ）に対応した半透明タイプのカメラケースを10月中旬に発売する。価格は2,880円。

新製品は、チェキ本体のカラーを隠さずに楽しめる半透明素材を採用したカメラケースだ。エッジ部分はinstax mini 13／instax mini 12の本体カラーに合わせた設計で、カメラとの一体感を意識したデザインとなる。ブルー、グリーン、ピンク、パープル、ホワイトの5色をそろえ、好みや持ち物に合わせて選べるのも特徴だ。

機能面では、ケースに収納したまま撮影できるため、撮りたい瞬間を逃しにくい。フラップはマグネット式で、開閉や着脱がスムーズだ。さらにストラップが付属し、首や肩に掛けて持ち運べるので、イベントや旅行など外出先での使い勝手も高い。

また、ケースは本体を傷やホコリから守る用途も担う。半透明素材は指紋や汚れが目立ちにくく、日常使いにも向く。一方で、収納物を完全に保護するものではなく、合成皮革などの樹脂製品に接触させると色移りする場合があるため、取り扱いには注意が必要だ。