エレコムmofult、分離型3WAYペットカートを10月中旬に発売　カート・キャリー・車載バッグで使い分け

エレコムは、同社のペット家電ブランドmofult（モフルト）から、分離型ペットカート「PET-CART01BE」を10月中旬に発売する。価格は17,800円。ペットカート、キャリー、車載バッグの3通りで使い分けられる仕様で、愛犬・愛猫との近距離の散歩から通院、電車や車での外出まで幅広い移動シーンに対応する製品だ。

この製品の大きな特徴は、キャリーとフレームを分離できる構造にある。カートとして押して移動できるほか、キャリー単体で持ち運べるため、乗り換えの多い外出でも使いやすい設計だ。さらにキャリーは車の座席に載せてシートベルトで固定できるため、車載バッグとしても活用できる。フラットカバーに付け替えるとキャリーの3辺合計は約117cmとなり、公共交通機関への持ち込みを想定したコンパクトサイズになるという。

操作性と快適性にも配慮がある。フレームにはサスペンションを備え、前輪は360度回転するため、段差のある道や混雑した場所でも取り回しやすい。後輪にはストッパーを搭載し、停止時の不用意な動きを抑える。フレームは折りたたみ可能で、車のトランクへの積み下ろしや保管もしやすいという。

使い勝手を高める機能も充実する。ドームカバーは前後どちらからでも開閉でき、メッシュ窓で通気性を確保しながら外部からの視線を和らげられる。キャリー専用リードは2本付属し、2匹での移動にも配慮した。ドリンクホルダーやバスケット、収納ポケットも備え、クッションや外カバー、ショルダーベルトは手洗いに対応する。ペットを安心して乗せるだけでなく、飼い主の持ち運びやお手入れまで見据えた一台だ。