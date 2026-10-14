エレコム、iPad対応ケース付きキーボード「TouchBook Smart」を発売　無段階スタンドとトラックパッド搭載

エレコムは9月下旬より、iPadを全方位から保護できるケースにキーボードとトラックパッドを一体化した「TouchBook Smart」を発売した。価格はマグネット接続モデルが21,480円、マグネット&Bluetooth接続の2WAYモデルが25,980円。
TouchBook Smartは、ケースを閉じることでiPadを保護しながら、文字入力やポインティング操作を快適に行えるのが特長だ。無段階で角度調整できるスタンド、暗所でも使いやすいバックライト、ジェスチャー操作に対応したトラックパッドを搭載し、文章作成から動画視聴、イラスト制作まで幅広い用途を想定している。
キーボードは日本語配列に準拠したパンタグラフ式で、キーピッチは約17.0mm、キーストロークは約1.3mmだ。キー表面には指先に沿うカーブを施し、ミスタイプを抑えやすい設計としている。さらにマグネット付きタッチペンの取り付けにも対応し、作業導線を整理しやすいのも利点だ。
ラインアップは用途に応じて選べる6機種。マグネット接続モデルは11インチiPad Pro、11インチiPad Air、iPad 10.9インチ向けを用意し、Bluetooth接続も使える2WAYモデルは同じく11インチiPad Pro、11インチiPad Air、11インチiPad向けをそろえる。2WAYモデルはiPadに加えてパソコンやスマートフォンでも使い分けやすく、複数デバイス運用を重視するユーザーに向く。
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