エレコムは、Qi2 25W規格に対応したマグネット式ワイヤレス充電スタンドを発売した。カラーはホワイトとブラックの2色を用意する。価格は6,280円。

この製品は、WPCが策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi2 25W」に準拠した正規認証品だ。対応スマートフォンをマグネットで固定するだけで充電でき、iPhone 17 Proなどでは約30分で約50％までの高速充電に対応するという。さらに、75度の角度調節が可能で、縦置き・横置きの両方に対応するため、動画視聴や通知確認をしながら充電しやすい設計だ。

注目点は、手元の電源ボタンで充電のON/OFFを切り替えられることだ。充電が必要なときだけ通電し、スタンドとして使うときはOFFにできるため、バッテリーへの負担を抑えやすい。電源ボタンにLEDライトを使っていないので、就寝時でもまぶしさを気にしにくい。加えて、水平にすればQi規格対応のワイヤレスイヤホンの充電にも使えるほか、台座には重りを内蔵し、安定性にも配慮している。

安全面では、通電時の温度を監視・制御するThermal Protectionを搭載し、異物検知時には自動で充電を停止する。約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属する一方、AC充電器は同梱しないため、25Wでワイヤレス充電するにはUSB Power Delivery 35W以上に対応した充電器を別途用意する必要がある。