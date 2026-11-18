エレコムは、Apple社の折りたたみ式スマートフォン「iPhone Duo」に対応するケースと保護フィルムを10月下旬より順次発売中だ。買ったばかりの端末を傷や汚れから守るアクセサリーとして、ハイブリッドケースや外画面用フィルム、折りたたみ画面用のTPUフィルムなどを展開する。

今回のラインアップでは、側面に弾力性のあるTPU素材、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を採用した「iPhone Duo ハイブリッドケース マット」（型番 PM-A26EHVCKCBK）や、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応する「iPhone Duo ハイブリッドケース 極限 MAGKEEP マット」（型番 PM-A26EMAG2KCWH）を用意する。さらに、スタンド付きの「iPhone Duo TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース 極限 MAGKEEP スタンドマット」（型番 PM-A26ETSSTKCBK）も展開し、日常使いから動画視聴まで幅広い用途に対応する構成だという。

保護フィルムは、外画面向けの「iPhone Duo 外画面用フィルム 指紋防止 反射防止」（型番 PM-A26EFLF）と「iPhone Duo 外画面用ガラスフィルム 高透明 貼付ツール」（型番 PM-A26EFLGGT）、折りたたみ画面向けの「iPhone Duo 折りたたみ画面用TPUフィルム 傷修復 指紋防止 高透明 貼付ツール」（型番 PM-A26EFLFUG）をラインアップする。指紋や皮脂汚れを抑える加工、ホコリを取りながら位置合わせできる貼付ツール、傷が時間とともに目立ちにくくなる傷修復タイプなど、使い勝手を高める工夫が特徴だという。

各製品はいずれもエレコム製の対応フィルムまたはケースとの組み合わせを想定しており、保護性能と装着性を両立した点がポイントになる。折りたたみ式スマートフォンの新機種を購入したユーザーにとって、発売開始のタイミングに合わせて選びやすい周辺アクセサリー群となる。