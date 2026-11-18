エレコムは、Apple社の折りたたみ式スマートフォン「iPhone Duo」に対応するケースと保護フィルムを10月下旬より順次発売中だ。買ったばかりの端末を傷や汚れから守るアクセサリーとして、ハイブリッドケースや外画面用フィルム、折りたたみ画面用のTPUフィルムなどを展開する。
今回のラインアップでは、側面に弾力性のあるTPU素材、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を採用した「iPhone Duo ハイブリッドケース マット」（型番 PM-A26EHVCKCBK）や、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応する「iPhone Duo ハイブリッドケース 極限 MAGKEEP マット」（型番 PM-A26EMAG2KCWH）を用意する。さらに、スタンド付きの「iPhone Duo TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース 極限 MAGKEEP スタンドマット」（型番 PM-A26ETSSTKCBK）も展開し、日常使いから動画視聴まで幅広い用途に対応する構成だという。
保護フィルムは、外画面向けの「iPhone Duo 外画面用フィルム 指紋防止 反射防止」（型番 PM-A26EFLF）と「iPhone Duo 外画面用ガラスフィルム 高透明 貼付ツール」（型番 PM-A26EFLGGT）、折りたたみ画面向けの「iPhone Duo 折りたたみ画面用TPUフィルム 傷修復 指紋防止 高透明 貼付ツール」（型番 PM-A26EFLFUG）をラインアップする。指紋や皮脂汚れを抑える加工、ホコリを取りながら位置合わせできる貼付ツール、傷が時間とともに目立ちにくくなる傷修復タイプなど、使い勝手を高める工夫が特徴だという。
各製品はいずれもエレコム製の対応フィルムまたはケースとの組み合わせを想定しており、保護性能と装着性を両立した点がポイントになる。折りたたみ式スマートフォンの新機種を購入したユーザーにとって、発売開始のタイミングに合わせて選びやすい周辺アクセサリー群となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります